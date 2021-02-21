الاتحاد للطيران تسير رحلات إلى 54 وجهة

رشا طبيله (أبوظبي)

تسير الاتحاد للطيران حالياً رحلات إلى 54 وجهة حول العام منها 10 وجهات عربية، على أن تستأنف رحلاتها إلى 4 وجهات في مارس المقبل، ليرتفع عدد وجهاتها إلى 58.

وأشارت الناقلة في آخر تحديث لها على موقعها الإلكتروني، أن الوجهات الأربع التي تستأنف الرحلات إليها، هي كازابلانكا وسيشل وأثينا، وذلك في 24 من مارس المقبل، وموسكو في 25 من مارس المقبل.

وتتمثل الوجهات العربية التي تسير إليها الناقل في الوقت الحالي، القاهرة وعمّان والكويت والبحرين ومسقط والدمام والرياض وجدة وبيروت والدوحة.

وتسير الاتحاد للطيران رحلاتها في الوقت الراهن إلى 14 وجهة في دول القارة شبه الهندية مثل أحمد آباد كوتشي ونيو دلهي وحيدر آباد ولاهور وإسلام أباد وماليه وبومباي، إضافة إلى دول أوروبية مثل امستردام ودبلن وزيوريخ وفرانكفورت ومدريد وباريس وجنيف وميلان وروما، أما في منطقة آسيا واستراليا فتسير رحلات إلى 11 وجهة، منها بانكوك ومانيلا وسنغافورة وملبورن وسيدني وسيؤول وطوكيو وكوالالمبور، وفي شمال القارة الأميركية، فتسير الناقلة رحلات لاي شيكاجو ونيويورك وتورونتو وواشنطن.

وأشارت الناقلة إلى قائمة الدول والمنطق الخضراء التي يُعفى القادمين منها من الحجر الصحي وهي 12 دولة ومنطقة تتمثل في أستراليا وجرينلاند ومنغوليا وبوتان ومنطقة هونج كونج ونيوزلندا وبروناي وآيسلندا والمملكة العربية السعودية والصين وموريشيوس وسنغافورة.