«الصادرات» تقدم ألفي ضمان ائتماني متجدد

دبي (الاتحاد) قدمت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات ألفي ضمان ائتماني متجدد، ما يعادل تأمين لـ5 مليارات درهم صادرات غير نفطية إلى أكثر من 75 دولة في عام 2020، وذلك تأكيداً على التزامها بتسريع التنويع الاقتصادي غير النفطي في الإمارات، والمساهمة في استمرارية أعمال الشركات.

وقدمت الشركة حماية ائتمانية لشركات إماراتية صغيرة ومتوسطة بلغت قيمتها 420 مليون درهم منذ يناير وحتى نوفمبر 2020، والذي يعادل تأميناً لتجارة غير نفطية بقيمة مليار درهم.

وقالت الشركة في بيان:«ساعدت هذه الحماية في تعزيز السيولة النقدية لدى هذه الشركات، وتسهيل حصولها على تمويلات من شركاء الاتحاد لائتمان الصادرات من البنوك بأسعار فائدة تفضيلية تُسهّل عليها سداد دفعات التمويل».

وأطلقت الشركة، اليوم، شعارها وموقعها الإلكتروني الجديدين، في خطوة تؤكد التزامها واستمرارها في توظيف مختلف سبل الابتكار والتميّز، في سعيها نحو تسريع التنويع الاقتصادي غير النفطي بدولة الإمارات.

وتعكس هذه الخطوة استراتيجية الشركة المبتكرة التي تتماشى مع الأجندة الوطنية الاقتصادية للدولة استعداداً للخمسين عاماً المقبلة، والقائمة على استشراف المستقبل ومواكبة المشهد الاقتصادي العالمي الذي يتغير باستمرار.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات:«يسعدني حضور إطلاق الشعار والموقع الإلكتروني الجديدين لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات التي لطالما التزمت بدعم تسريع التنويع الاقتصادي غير النفطي بدولة الإمارات من خلال عقد شراكات استراتيجية على الصعيدين المحلي والدولي، وتقديم حلولها التأمينية وأدواتها المالية المبتكرة لدعم نمو وتنافسية الشركات الإماراتية.»

وأضاف:«هذه الخطوة ما هي إلا تأكيد على حرصها على تنفيذ توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة بدولة الإمارات في تبنّي الابتكار والتميّز لتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي. كما أن الشعار والموقع الإلكتروني يسلطان الضوء على التزام الشركة بدعم خطة دولة الإمارات في مسيرتها نحو بناء اقتصاد مستدام في الخمسة عقود المقبلة.»

من جانبه، قال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي في شركة الاتحاد لائتمان الصادرات:«نسعى دائماً إلى التحسين والتطوير وتوظيف الابتكار، حيث إن إطلاق الشعار والموقع الإلكتروني الجديدين يعكس استراتيجيتنا القائمة على الابتكار، ويؤكد التزامنا بتقديم أفضل الحلول الرقمية في مجال التجارة وائتمان الصادرات. ويؤكد هذا تميّزنا في تقديم تسهيلات ومبادرات من شأنها أن تدعم نمو الشركات الإماراتية وتعزز تنافسيتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي. كما يعبّر الشعار الجديد عن رؤية وأهداف القيادة الرشيدة المتمثلة في دعم الاقتصاد الوطني، ويعكس جهودنا الرامية إلى تسريع التنويع الاقتصادي غير النفطي ولاسيما في أولى مراحل مسيرة الدولة نحو الخمسين عاماً القادمة.»

يحمل الشعار الجديد اللون الأزرق الفاتح والذي يرمز إلى الموثوقية، فمنذ تأسيس الاتحاد لائتمان الصادرات، حصدت الشركة ثقة عملائها وشركائها بفضل حرصها على تقديم أفضل مستويات الخدمة في قطاع ائتمان الصادرات.

كما يحمل الشعار اللون الرمادي الذي يؤكد على تعامل الاتحاد لائتمان الصادرات بشفافية وموضوعية مع جميع عملائها من الشركات، بصرف النظر عن حجمها.