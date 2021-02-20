"استوديو" يدعم الشركات الناشئة بـ30 أال دولار

الشارقة (الاتحاد)

يدعم برنامج استوديو الشارقة للشركات الناشئة «S3»، الذي أطلقه مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، رواد الأعمال الراغبين في تأسيس شركات لتنفيذ أفكارهم الريادية، ودعم مسيرتهم المهنية من خلال تقديم تمويل قدره 30 ألف دولار، مع ضمان ملكية المؤسس الكاملة لشركته.

ويعمل الاستوديو الذي تدعمه حكومة الشارقة، ويعد الأول من نوعه في دولة الإمارات العربية المتحدة على تأسيس الشركات الناشئة بمختلف القطاعات الاقتصادية غير النفطية، وذلك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال إرشادهم إلى سبل إطلاق أعمالهم وإدارتها، ومتابعة رحلة إطلاق منتجاتهم وطرحها في الأسواق، كما يحرص على تأهيل الشركات الناشئة المحلية للاستفادة من منظومة ريادة الأعمال المزدهرة، وضمان نموها بما يسهم في تعزيز اقتصاد الدولة المتنوع.

ويستطيع رواد الأعمال الذين يرغبون في المشاركة بالبرنامج التسجيل عبر موقع مركز «شراع» الإلكتروني، حيث يقوم الاستديو بتقييم فكرة رائد الأعمال ودراستها بشكل متعمق والعمل مع شركاء البرنامج من القطاعين الخاص والحكومي لدعم المؤسسين بحلول متكاملة لأي تحديات تواجههم، من خلال الأبحاث والدراسات التابعة للبرنامج.

نجلاء المدفع

وقالت نجلاء المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»: إن استوديو الشارقة للشركات الناشئة يأتي ليعلن بدء مرحلة جديدة لدعم الشركات الناشئة في المنطقة، حيث بات بإمكاننا اليوم مساعدة رواد الأعمال على إطلاق شركات مستدامة وناجحة ومجزية وتحفيز نموها، وذلك بالاستفادة من الدروس كافة التي تعلمناها على مدار السنوات الخمس الماضية، والتي تشمل التحديات الناجمة عن تداعيات أزمة «كورونا» العام الماضي.

«رواد» تستقطب 224 مشروعاًً

وعلى صعيد متصل، ارتفع عدد المشاريع الإماراتية الصغيرة والمتوسطة الجديدة التي انضمت إلى عضوية مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد» التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية العام الماضي إلى 224 مشروعاً جديداً، فيما تم تجديد عضوية 109 مشاريع بينما تم تمويل 5 مشاريع وبقيمة تمويل إجمالية بلغت 1.835.000 درهم.

وبلغ عدد المشاريع التي تقدمت للانضمام إلى عضوية المؤسسة 373 مشروعاً.