58 مليار درهم الأرباح الصافية لـ 61 شركة مدرجة في الأسواق المالية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

حققت 61 شركة مدرجة في سوقي المال بالدولة «أبوظبي» و«دبي» أرباحاً صافية بلغت قيمتها 58 مليار درهم عن نتائج أعمالها لعام 2020، بحسب البيانات المالية المفصح عنها حتى يوم الخميس الماضي.

ما يؤكد سلامة وقوة الاقتصاد الوطني الإماراتي، وقدرته على التعامل بفاعلية ومرونة عالية مع التحديات التي ألقت بظلالها على السوق المحلية والأسواق العالمية نتيجة الآثار التي خلفتها جائحة كوفيد-19 منذ فبراير 2020، وما يظهر أيضاً، نضوج ومتانة الشركات الوطنية من جهة، وأهمية الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الجهات الحكومية لدعم كافة قطاعات الأعمال بالدولة منذ الأيام الأولى للجائحة، من جهة أخرى.

إلى ذلك أعلنت 28 شركة عن التوزيعات النقدية المقترحة عن نتائج أعمالها لعام 2020، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 24 مليار درهم، فيما ينتظر إعلان بقية الشركات عن مقترحاتها خلال الأيام المقبلة.

واستحوذ قطاع البنوك على الحصة الأكبر من إجمالي الأرباح الصافية المعلن عنها بقيمة بلغت 29 مليار درهم أي 50% من القيمة الإجمالية المفصح عنها حتى نهاية الأسبوع لماضي، فيما بلغت حصة القطاع من التوزيعات النقدية نحو 15 مليار درهم، تعادل ما يقارب 63% من إجمالي التوزيعات المقترحة.

إلى ذلك أفصحت 21 شركة مدرجة في السوقين أيضا عن تكبدها خسائر خلال عام 2020 بقيمة إجمالية بلغت 4.3 مليار درهم، فيما ينتظر استكمال الإفصاح عن بقية الشركات المدرجة في السوقين خلال الأيام المقبلة.