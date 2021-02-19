«هيلتون العالمية» تفتتح 4 فنادق في الإمارات العام الجاري

رشا طبيلة (أبوظبي)

أعلنت مجموعة الهيلتون العالمية أن لديها 4 فنادق من المقرر افتتاحها في الإمارات العام الجاري، من أصل 10 فنادق تعتزم افتتاحها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي ضعف عدد الفنادق التي تم افتتاحها خلال عام 2020.

وقال كارلوس خنيصر، نائب الرئيس للتطوير في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في مجموعة هيلتون العالمية في حوار مع «الاتحاد»: «يجري تطوير عدد كبير من فنادقنا حالياً بالمنطقة بمعدل فندق ضمن كل أربعة فنادق من علامتنا التجارية، ويعد ذلك خير دليل على العمل المستمر والجهود الحثيثة المبذولة من قبل فريقنا، ما ساهم في تعزيز ثقة المالكين والمستثمرين للعمل مع مجموعتنا».

وحول فنادق أبوظبي، قال خنيصر: «في عام 2021، قمنا بوضع خطة طموحة لجزيرة ياس في أبوظبي بناءً على شراكتنا مع شركة ميرال مطور الوجهات في أبوظبي، حيث افتتحنا فندق هيلتون أبوظبي جزيرة ياس خلال الأسبوع الماضي، وهو الفندق الأول ضمن ثلاثة فنادق تعتزم المجموعة على افتتاحها بالشراكة مع ميرال هذا العام».

وأضاف: «سيقدم فندق هيلتون أبوظبي جزيرة ياس مجموعة واسعة من المرافق، بما في ذلك نادي أطفال مجهز بالكامل وناد شاطئي ومنتجع صحي ومركز للياقة البدنية ومركز مؤتمرات متعدد الأغراض، وعدد من المطاعم والمقاهي».

علامة عالمية

وأوضح خنيصر: «سيتم افتتاح فندقين إضافيين في وقت لاحق من هذا العام، وهما «WB™ Abu Dhabi Curio Collection by Hilton»، أول فندق يحمل علامة وارنر براذرز في العالم، وفندق «DoubleTree by Hilton Abu Dhabi Yas Island Residences»، والذي سيوفر مجموعة حصرية من أماكن الإقامة الرائدة بخدمات عالية الجودة في جزيرة ياس.

وفيما يتعلق بعدد الفنادق التي تم افتتاحها في عام 2020، قال خنيصر: «افتتحنا أربعة فنادق العام الماضي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ثلاثة منها كانت في الإمارات، وشملت كونراد أبوظبي أبراج الاتحاد وفندق دبل تري من هيلتون رأس الخيمة كورنيش، وآخرها فندق دبل تري باي هيلتون دبي إم سكوير».

وأشار خنيصر إلى أنه ضمن التوسع الحاصل في العاصمة الإماراتية دخول العلامة عالم الضيافة في أبوظبي العام الماضي، عبر إضافة أبراج الاتحاد كونراد أبوظبي إلى محفظتنا، والتي تعد وجهة أساسية تضيف المزيد من الرفاهية والتميز لأفق أبوظبي، حيث يقع الفندق على الخليج العربي، ويوفر 576 غرفة وجناحاً مُجهزاً بشكل فخم، بالإضافة إلى خدمات سكنية حصرية».

الفندق يقدم مجموعة واسعة من المرافق

توسعات السعودية

وحول توسع المجموعة في المملكة العربية السعودية خاصة خلال موسم العمرة والحج، قال خنيصر: «يبلغ عدد الفنادق التابعة لمجموعتنا في السعودية 14 فندقاً، ويوجد 45 فندقاً قيد الإنشاء والتنفيذ، نظراً لالتزام المملكة بتطوير السياحة، كجزء من رؤيتها لعام 2030 والتشييد المخطط للعديد من المشاريع الضخمة».

وأضاف: «نتطلع لخلق مزيد من الفرص للنمو والتوسع، حيث ينصب تركيزنا بشكل خاص على إطلاق وحدات جديدة ضمن علاماتنا التجارية بخدماتها المتكاملة مثل فنادق ومنتجعات هيلتون ودبل تري من هيلتون» في المدن الكبرى، مثل الرياض وجدة ومكة المكرمة وعلى غرار هيلتون جاردن إن وهامبتون باي هيلتون».

إجراءات السلامة

وحول ارتباط التوسع مع تحسين الخدمات، لا سيما مع انتشار جائحة كورونا، قال خنيصر: «استجابة لانتشار كوفيد -19 أطلقنا مؤخراً برنامج «هيلتون كلين ستاي» لاستقطاب ضيوفنا عبر تطبيق أعلى معايير السلامة أينما ذهبوا في جميع أنحاء العالم، حيث تعمل المجموعة على إرساء خطط جديدة لتطوير خدماتها، بهدف تقديم المزيد من الخيارات المتنوعة لضمان رضا عملائنا».

وجهة عالمية

وفيما يتعلق بقوة ومتانة قطاع السياحة والضيافة في جميع أنحاء دولة الإمارات رغم جائحة كورونا، قال خنيصر: «تعد الإمارات وجهة عالمية رائدة للسياحة، وتمتلك المجموعة 29 فندقاً في الدولة ونعمل على تطوير 20 فندقاً أخرى.

وأضاف: «يمثل «إكسبو دبي» فرصة رائعة لدولة الإمارات لترسخ مكانتها على الصعيد العالمي، وتقديم أحدث عروضها وأضخم إنجازاتها لرجال الأعمال والسياح من أنحاء العالم».

وحول خطط النمو الاستراتيجية الخاصة بالمجموعة على مدى السنوات الخمس المقبلة، قال خنيصر: «يوجد واحد من كل أربعة فنادق تخضع لعمليات تطوير وتحديث في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ضمن نطاق علاماتنا التجارية. ونتطلع لمواصلة المسيرة، وسنبذل الجهود الحثيثة لنبقى في الصدارة، وسنعمل يداً بيد مع المالكين والمستثمرين لنواصل مسيرة النمو والتوسع لعلاماتنا التجارية الرائدة على المستوى العالمي في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

وأضاف: «نرى الفرصة متاحة في أسواق الإمارات والمملكة العربية السعودية وشمال أفريقيا».

%51 من المقيمين بالدولة يخططون لـ 3 رحلات في 2021

قال كارلوس خنيصر: «أجرت فنادق هيلتون استبياناً يكشف عن تطلّعات المقيمين بالإمارات لخطط السفر لعام 2021، وكشفت النتائج أن 51 % من المقيمين في الدولة يخططون للقيام بثلاث رحلات دولية أو أكثر في إجازاتهم لعام 2021، فيما أكد %81 من المشاركين أن أجمل ذكرياتهم هي تلك التي صنعوها خلال السفر». وأضاف أن كافة المشاركين الإماراتيين، وبنحو %99، قالوا إنهم يشعرون بأنهم يفتقدون لصنع لحظات مميزة وذكريات مع عائلاتهم عند الإقامة بالفنادق. وحول أداء المجموعة بالربع الرابع من العام الماضي، قال خنيصر: «شهدت فنادق المجموعة في الإمارات موسم شتاء مميز، إذ لاقت الفنادق إقبالاً منقطع النظير من قبل السياح الذين اختاروا الإقامة في الإمارات بدلاً عن وجهات كثيرة في أنحاء العالم.