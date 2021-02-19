الذهب يبلغ أدنى مستوى في أكثر من 7 أشهر

عوض الذهب بعض خسائره، اليوم الجمعة، بعد أن نزل لأدنى مستوياته في أكثر من سبعة أشهر، لكنه يظل على مسار تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ نهاية نوفمبر، إذ تراجعت جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً بفعل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1771.16 دولار للأوقية بحلول الساعة 0706 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ الثاني من يوليو إلى 1759.29 دولار في وقت سابق من الجلسة. وانخفضت الأسعار 2.9 بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1769.20 دولار.

وحومت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية قرب أعلى مستوى في عام والذي بلغته في وقت سابق من الأسبوع. ويزيد ارتفاع العوائد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.5 بالمئة إلى 26.87 دولار للأوقية، وانخفضت أكثر من 1.8 بالمئة منذ بداية الأسبوع وهو الأسوأ منذ منتصف يناير.

وتراجع البلاتين 1.3 بالمئة إلى 1258.52 دولار، لكنه يتجه لتسجيل مكسب أسبوعي هو الثالث على التوالي، بينما تراجع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2345.07 دولار.