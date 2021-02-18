هيلتون أبوظبي جزيرة ياس يبدأ استقبال الزوار

رشا طبيلة (أبوظبي)

استقبل هيلتون أبوظبي جزيرة ياس، أحدث المنتجعات الفاخرة التي تفتتحها هيلتون العالمية والذي تطوره «ميرال»، أول ضيوفه أمس ليعزز من جزيرة ياس كوجهة متكاملة، وبالتالي يصبح إجمالي الفنادق في الجزيرة 8 فنادق.

ويقع الفندق ضمن منطقة الواجهة البحرية من مشروع ياس باي، وهي وجهة حيوية تقع على الطرف الجنوبي من جزيرة ياس في أبوظبي، ما يتيح للضيوف الوصول مباشرة إلى المرافق المتميزة للتجزئة والمطاعم والمقاهي في الواجهة البحرية، بالإضافة إلى أفضل تجارب الترفيه والاستجمام.

ويعدّ هيلتون أبوظبي جزيرة ياس الأول من بين ثلاثة فنادق لعلامة هيلتون، طورتها ميرال في الجزيرة، حيث تتطلع العلامة لافتتاح فندق دبل تري باي هيلتون ريزيدنسز - جزيرة ياس، وفندق «وارنر براذرز أبوظبي» كيوريو كولكشن باي هيلتون، وهو أول فندق يحمل علامة وارنر براذرز في العالم وذلك خلال العام الجاري.

خطوة ناجحة

وفي هذه المناسبة قال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة شركة ميرال: «يمثل افتتاح فندق هيلتون أبوظبي جزيرة ياس خطوة ناجحة جديدة لنا وإضافة رائعة إلى الواجهة البحرية في ياس باي. إننا فخورون للغاية بشراكتنا المتنامية مع علامة هيلتون العالمية والتي ستقدم مزيداً من المرافق الراقية للضيافة في الجزيرة قريباً. ولا شك في أن تلك شهادة أكيدة على التزامنا تجاه ترسيخ مكانة جزيرة ياس كوجهة عالمية رائدة للترفيه والاستجمام والأعمال».

وقال محمد الزعابي الرئيس التنفيذي لـ«ميرال» في لقاء صحفي أمس في الفندق حول افتتاحه: «إن فندق الهيلتون يعتبر جزءاً من خطتنا لوضع جزيرة ياس على الخريطة السياحية كأهم وجهات سياحية على مستوى العالم».

وأضاف: «يتميز الفندق بموقعه الاستراتيجي الملاصق للاتحاد آيرينا، حيث يتم الوصول له بأقل من 400 متر مشياً على الأقدام، وهو مخصص للفعاليات والمؤتمرات والأفراح».

وقال: «صممت غرف الفندق لتناسب العائلات، حيث إنه تقريباً نصف الغرف متصلة بغرف أخرى مناسبة للعائلات إلى جانب المساحات الواسعة للغرف».

وبين أنه عند الإقامة في الفندق يحصل النزيل على تذاكر للدخول الكامل للمدن الترفيهية، فهدفنا الترويج للجزيرة كوجهة سياحية موحدة ومتكاملة».

وقال: «مع افتتاح فندق الهيلتون الجديد يصبح عدد الفنادق في الجزيرة 8 فنادق».

من جانبه قال يوكيم جان سليفر، الرئيس الإقليمي لعلامة هيلتون في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا: «يمثل هيلتون جزيرة ياس أبوظبي الإنجاز الأروع الذي تعود به فنادق ومنتجعات علامة هيلتون إلى العاصمة الإماراتية.»

مشاريع قائمة

وأشار في لقاء صحفي أمس، إلى أن الإمارات تعد سوقاً مهماً وخصوصاً أبوظبي، لا سيما مع المشاريع القائمة فيها، ورؤية ميرال طويلة المدى في الاستمرار في إقامة مشاريع سياحية متميزة، حيث من المتوقع أن نفتتح 20 فندقاً خلال الثلاث إلى 5 سنوات المقبلة في الدولة».

وقال: «سيتم افتتاح في جزيرة ياس فندقين آخرين العام الجاري بعد أن تم افتتاح فندق هيلتون أبوظبي جزيرة ياس».

ويضم الفندق 545 غرفة والتي تضم 59 جناحاً، إضافة إلى مجموعة واسعة من المرافق كالمطاعم والمقاهي ونادي الأطفال المجهز بالكامل، والنادي الشاطئي، والمسبح القابل لتعديل حرارته، والسبا، ومركز اللياقة، ومركز المؤتمرات متعدد الأغراض.

ويحصل الضيوف المقيمون بالفندق كذلك على إمكانية الدخول مجاناً إلى مجموعة متنوعة من العروض الترويجية ومرافق الترفيه في جزيرة ياس ومنها ياس ووتر وورلد أبوظبي وعالم فيراري أبوظبي وعالم وارنر براذرز أبوظبي. كما سيكون الضيوف على مقربة من الاتحاد آرينا، أول آرينا داخلية متعددة الأغراض للترفيه في أبوظبي بالإضافة إلى حلبة مرسى ياس التي تستضيف سباق جائزة أبوظبي الكبرى.

وقال ماثيو مولان، المدير العام لمجموعة فنادق هيلتون في جزيرة ياس: «يقدم المنتجع كل ما يحتاج إليه الضيف العصري، فيما يضمن تطبيق كافة ممارسات الاستدامة، دعماً لأهداف خطة هيلتون 2030 للسفر الهادف».

إنجاز مشاريع الواجهة البحرية العام الجاري

قال محمد الزعابي الرئيس التنفيذي لميرال خلال لقاء صحفي حول آخر تطورات مشروع الواجهة البحرية ضمن ياس باي، وذلك على هامش افتتاح فندق الهيلتون أبوظبي جزيرة ياس أمس، إن حجم استثمارات ميرال في مشروع ياس باي 4 مليار درهم والتي تتضمن فندق الهيلتون الجديد، والبنية التحتية التي تم إنجازها بالكامل، والمطاعم والحدائق في الواجهة البحرية التي سيتم افتتاحها العام الجاري، والاتحاد آيرينا الذي تم افتتاحها الشهر الماضي.

وبين الزعابي أنه سيتم افتتاح الواجهة البحرية العام الجاري والتي تتضمن 36 مطعماً و12 حديقة متنوعة، حيث تم إنجاز الأعمال الإنشائية الخارجية للمطاعم، ويجري العمل على التصاميم الداخلية».

وأضاف الزعابي أنه يتم التعاون بشكل مستمر مع دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي للترويج لأبوظبي وجزيرة ياس، حيث ينصب تركيزنا في الوقت الراهن على السوق المحلي، حيث يسجل القطاع الفندقي أداءً جيداً».