«ويز إير» تطلق خاصية إشعارات الأسعار عبر تطبيقها بالهاتف المتحرك

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «ويز إير»، عن توفير خاصية «تنبيهات الأسعار» عبر تطبيق الهاتف المتحرك الخاص بها، لتمكين مستخدمي التطبيق من الاطلاع على تحديثات أسعار التذاكر الخاصة بالوجهات التي يرغبون بالسفر إليها.

ويتيح التحديث الجديد لمستخدمي التطبيق إمكانية تفعيل خاصية تنبيهات أسعار التذاكر لنحو 5 رحلات طيران يرغبون بحجزها، حيث سيتلقون إشعارات خاصة بتحديثات أسعار تذاكر رحلات الطيران التي يختارونها.

وبهذا الصدد قالت بولينا جوسك، مديرة الاتصال المؤسسي في شركة «ويز إير»: «نلتزم في شركة «ويز إير» بتقديم أسعار تنافسية للمسافرين على متن رحلاتنا لتلبية تطلعاتهم، وفي هذا الإطار قمنا بتحديث تطبيق الهواتف المتحركة الخاص بنا عبر إضافة خاصية «إشعارات الأسعار» لنتيح للمسافرين فرصة التعرف على كافة التحديثات والعروض الخاصة بأسعار التذاكر وبشكل مباشر عبر هواتفهم الذكية، حتى يتمكنوا من التخطيط لرحلاتهم بأسعار تنافسية تلبي تطلعاتهم».