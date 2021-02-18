«الغاليريا» يكشف عن مركز الترفيه العائلي الجديد «ميراج أميوزمنتس»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق الغاليريا بجزيرة الماريه مركز الترفيه والألعاب التفاعلي الجديد «ميراج أميوزمنتس»، ليشكل الإضافة الأحدث على المجموعة المتنوعة من التجارب الترفيهية العائلية التي يحتضنها المركز، وليوفر للأطفال المزيد من الخيارات الترفيهية خلال عطلة منتصف العام الدراسي.

ويمتاز المركز الترفيهي الجديد، وهو أول مركز تدشنه شركة «ميراج أميوزمنتس» في إمارة أبوظبي، بموقعه المميز في الطابق الثاني من الغاليريا في جزيرة الماريه، ويوفر ثلاث تجارب ترفيهية صممت خصيصاً لتمنح العائلات والأطفال من جميع الأعمار أعلى مستويات المرح والترفيه في بيئة ترفيهية مميزة، تراعي أعلى معايير الأمان والسلامة.

ويستقبل مركز «ميراج أميوزمنتس» الترفيهي الضيوف بعدد من التجارب الترفيهية اللافتة، حيث يمكن للصغار اكتشاف مهاراتهم وقدراتهم في التشييد والبناء من خلال الفعالية الترفيهية والتعليمية (Diggers Lab) المصممة على شكل موقع بناء مصغر، يمكن للأطفال خلاله تشغيل عدد من آلات ومعدات البناء المصغرة في أجواء عامرة بالمرح والترفيه. ويمكن للضيوف أيضاً اختبار مشاعر الحماس ومتعة القيادة الداخلية خلال فعالية (Drifty)، التي تمكن الضيوف من جميع الأعمار من قيادة السيارة الكهربائية في أجواء ترفيهية آمنة، حيث سيتمكن الأطفال من الجلوس خلف عجلة القيادة وتجربة محاكاة القيادة.