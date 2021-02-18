«تبريد» تدرس الاستحواذ على أصول تبريد بمطار دبي

دبي (الاتحاد)

قالت شركة «تبريد» المدرجة أسهمها في سوق دبي المالي، إنها تدرس الاستحواذ المحتمل على أصول تبريد المناطق الموجودة في مطار دبي الدولي.

وأكدت الشركة أن هذه الدراسة أولية بطبيعتها فقط، وأنه لا توجد اتفاقية استحواذ معمول بها مع أي طرف مقابل فيما يتعلق بامتلاك هذه الأصول. جاء ذلك في بيان توضيحي للشركة بخصوص الأخبار المتداولة حول اهتمامها بإجراء المزيد من عمليات الاستحواذ.

وأكدت الشركة أنها تستكشف باستمرار فرص الاستحواذ المحتملة فيما يتعلق بأصول تبريد المناطق الرئيسية الموجودة، سواء في الإمارات، أو على نطاق أوسع على الصعيد الدولي، كجزء من استراتيجية النمو الشاملة لتوليد قيمة لأصحاب المصلحة.