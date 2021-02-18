بعد بريكست.. هولندا تجتذب الشركات من المملكة المتحدة

لاهاي (أ ف ب) قالت الوكالة الهولندية للاستثمار الخارجي اليوم الخميس إنّ 78 شركة ومجموعة دولية نقلت أعمالها إلى هولندا في 2020 في ظل الغموض الذي ما زال يسود البيئة التجارية في المملكة المتحدة في أعقاب تنفيذ بريكست.

إلا أنّ بيان الوكالة أوضح أنّ عدد الشركات التي اختارت هولندا انخفض مقارنة بعام 2019 بسبب تفشي وباء كوفيد-19.

ورغم أنّ المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي توصلا في ديسمبر إلى اتفاق حول العلاقات التجارية، فإنّ الوكالة التابعة إلى وزارة الاقتصاد الهولندية، قالت إنّ «الغموض الذي ساد السنوات الأخيرة لم يتبدد بعد».

وتابعت «حتى في ظل وجود اتفاق حالياً، ما زالت هولندا تحظى بشعبية في أوساط الشركات المسماة بشركات بريكست».

ولفتت إلى أنّ «عدداً من الشركات في المملكة المتحدة تواجه حالياً مشكلات» على خلفية فرض إجراءات إدارية ومهل زمنية جديدة.

وانتقلت 218 شركة ومجموعة إلى هولندا منذ استفتاء بريكست في 2016، حسب أرقام الوكالة الهولندية التي أوضحت أيضاً أنّ المفاوضات جارية مع 550 جهة أخرى.

وتشمل الشركات المنتقلة شركات بريطانية، وإنّما أيضاً آسيوية وأميركية، «تعيد النظر في هيكليتها الأوروبية».

ومن بين الشركات الـ78 التي نقلت أعمالها في 2020، يبرز مصرف أستراليا، أكبر مصرف أسترالي، وشركة «سناج تايتس» للجوارب الطويلة وشركة تصنيع السكاكر «كاندي هيرو».

وتبرز هولندا حالياً بين كبار المستفيدين من بريكست، وتشير دراسة حديثة لصحيفة «فايننشال تايمز» إلى أنّ بورصة امستردام تقدمت الشهر الماضي على نظيرتها البريطانية كأكبر سوق أوروبي للأسهم.