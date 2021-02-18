ارتفاع ثقة المستهلكين في منطقة اليورو

بروكسل (رويترز) - أظهرت أرقام نُشرت اليوم الخميس ارتفاع ثقة المستهلكين بمنطقة اليورو أكثر من المتوقع في فبراير، رغم استمرار الإغلاقات الرامية إلى احتواء جائحة كوفيد-19.

قالت المفوضية الأوروبية إن تقديراً أولياً أظهر ارتفاع معنويات المستهلكين في منطقة العملة الموحدة إلى -14.8 نقطة هذا الشهر من -15.5 نقطة في يناير.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاعاً إلى -15 نقطة.

وفي الاتحاد الأوروبي بأكمله، ارتفعت معنويات المستهلكين 0.8 نقطة إلى -15.7 نقطة.