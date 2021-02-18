الأسهم الأميركية تهبط عند الفتح

نيويورك (رويترز) - فتحت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسة على انخفاض اليوم الخميس، إذ عاود المستثمرون الانصراف عن شركات التكنولوجيا الكبرى، في حين سلطت زيادة غير متوقعة لطلبات إعانة البطالة الأسبوعية الضوء على هشاشة تعافي سوق العمل.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 54.4 نقطة، بما يعادل 0.17 بالمئة إلى 31558.6 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد أند بورز 500 على انخفاض 15.5 نقطة أو 0.39 بالمئة ليسجل 3915.86 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 150.8 نقطة أو 1.08 بالمئة إلى 13814.666 نقطة.