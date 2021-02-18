خسائر في معظم أسواق الخليج ومؤشر أبوظبي يرتفع

دبي (رويترز) - أغلقت أغلب البورصات الرئيسية في منطقة الخليج على تراجع اليوم الخميس، وتأثر المؤشر السعودي بضغوط ناجمة عن خسائر لأسهم الخدمات المصرفية عليه.

وأنهى المؤشر الرئيسي بالسعودية الجلسة على تراجع 0.7 بالمئة إلى 9024 نقطة لكنه لا يزال مرتفعا 0.9 بالمئة هذا الأسبوع.

وهبط سهم مصرف الراجحي 0.7 بالمئة، في حين نزل سهم البنك الأهلي التجاري، أكبر مصارف المملكة، 1.9 بالمئة.

أظهرت بيانات رسمية أمس الأربعاء ارتفاع صادرات النفط الخام السعودية للشهر السادس على التوالي لتصل إلى ذروة ثمانية أشهر في ديسمبر 2020.

وفي سوق دبي المالي، هبط المؤشر الرئيسي 0.7 بالمئة إلى 2576 نقطة بضغط من تراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، 2.1 بالمئة.

وتراجع المؤشر 2.2 بالمئة للأسبوع بأكمله في أكبر خسارة أسبوعية يتكبدها منذ الثامن من أكتوبر.

على صعيد منفصل، رفعت أمس الأربعاء الهيئة العامة للطيران المدني الحظر عن طائرات بوينج 737 ماكس وسمحت بتحليقها مجددا في المجال الجوي للبلاد. وشركة الطيران الإماراتية فلاي دبي مشتر رئيسي للطائرة.

وصعد مؤشر أبوظبي 0.1 بالمئة إلى 5643 نقطة مع ارتفاع سهم شركة الدار العقارية 0.8 بالمئة وزيادة سهم الدولية القابضة 0.7 بالمئة.

لكن المؤشر سجل أول خسارة أسبوعية له لهذا العام.

وفي قطر، هبط المؤشر 0.67 بالمئة إلى 10273 نقطة وسجل أكبر انخفاض أسبوعي منذ 29 أكتوبر.

وضغط أداء أسهم القطاع المالي على المعنويات مع تراجع سهمي بنك قطر الإسلامي وبنك قطر الأهلي.

كما خسر مؤشر بورصة الكويت 0.7 بالمئة مسجلا 6213 نقطة.

في المقابل، زاد المؤشر في بورصة البحرين 0.2 بالمئة إلى 1481 نقطة، كما صعد مؤشر سوق مسقط 0.2 بالمئة إلى 3566 نقطة.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.3 بالمئة إلى 11380 نقطة، وسجل أكبر انخفاض أسبوعي هذا العام بلغ 1.4 بالمئة.