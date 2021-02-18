العملة الأميركية ترتفع وبتكوين فوق 52 ألف دولار

لندن (رويترز) - سجل الدولار تداولات عند أقل بقليل من مرتفعات بلغها في الآونة الأخيرة اليوم الخميس، بعد أن حقق أول مكاسب متعاقبة على مدى أسبوعين، إذ عززت بيانات متفائلة التوقعات بأن الاقتصاد الأميركي يتعافى من جائحة فيروس كورونا بوتيرة أسره من نظرائه.

وجرى تداول بتكوين قرب المستوى القياسي المرتفع الجديد البالغ 52 ألفاً و640 دولاراً الذي بلغته أثناء الليل، فيما يحفز ارتفاعها البالغ 85 بالمئة تقريباً منذ بداية الشهر الجاري بعض المحللين من التحذير بأن الصعود ربما لا يستمر.

وساعدت أموال التحفيز الحكومية مبيعات التجزئة الأميركية على تحقيق انتعاش قوي في يناير، بينما قدمت بيانات الإنتاج الصناعي وأسعار المنتجين أيضاً مفاجآت قوية على صعيد الارتفاع.

ويتوقع المستثمرون دفعة أخرى من حزمة يقترحها الرئيس جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار للتخفيف من تداعيات كورونا، في الوقت الذي اجتمع فيه الرئيس مع كبار القادة العالميين أمس الأربعاء لحشد الدعم للخطة.

في غضون ذلك، أكد محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي استعداد البنك المركزي للسماح للاقتصاد بنمو محموم، بينما يُبقي على الأوضاع النقدية في حالة فائقة التيسير.

ونزل مؤشر الدولار 0.15 بالمئة إلى 90.748 اليوم الخميس في التعاملات الصباحية في لندن، بعد أن ارتفع 0.2 بالمئة أثناء الليل و0.4 بالمئة يوم الثلاثاء.

وربح المؤشر نحو واحد بالمئة منذ بداية العام الجاري، ليتعافى من انخفاض سبعة بالمئة تقريبا في 2020 استمر حتى سجل أدنى مستوى في عامين ونصف العام عند 89.206 في أوائل يناير.

وربح اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.2065 دولار بعد أن نزل 0.5 بالمئة أثناء الليل وهو أكبر تراجع في أسبوعين.

واستقر الدولار تقريباً عند 105.735 ين عقب تراجعه أمس الأربعاء، بعد أن بلغ أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 106.225.

وجرى تداول الجنيه الإسترليني فوق 1.39 دولار مقابل العملة الأميركية وبلغ مستوى مرتفعاً جديداً مقابل اليورو عند 86.70 بنس.

والإسترليني أفضل العملات أداء بين مجموعة الدول العشر الكبرى مقابل الدولار هذا العام.