«أغذية» تستحوذ على «النبيل للصناعات الغذائية»

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت مجموعة «أغذية»، اليوم عن موافقة مجلس إدارتها على عملية الاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة «النبيل للصناعات الغذائية» بعد الحصول على موافقات تنظيمية محددة.

وتعدّ النبيل للصناعات الغذائية إحدى أبرز الشركات الإقليمية في مجال تصنيع الأطعمة المجمدة والمبرّدة ويتمّ توزيع منتجاتها في أكثر من 20 سوقاً.

وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية الإضافية اللازمة، سيقوم مجلس إدارة المجموعة بالدعوة إلى انعقاد جمعية عمومية، حيث سيصوّت المساهمون على عملية الاستحواذ على النبيل للصناعات الغذائية، ليشكل هذا الاستحواذ نقطة انطلاق لمجموعة أغذية في قطاع الأطعمة المجمدة المتنامي، وذلك عبر علامة تجارية راسخة لديها سجل حافل بالنمو والنجاح على مدى أكثر من 75 عاماً.

وقال آلان سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية: «سيكون هذا الاستحواذ جزءاً أساسياً من خطة نمو المجموعة، حيث سيساهم في توسيع رقعة أعمالنا الإقليمية، لا سيما عبر إرساء تواجد قوي لنا في السوق الأردنية للمرة الأولى، كما سيعزز قاعدة أصول المجموعة ومصادر دخلها، مما سينعكس على أداء المجموعة المالي وربحيتها.»

وبعد الحصول على موافقة المساهمين وموافقة الجهات التنظيمية الأخرى، ستقوم أغذية بالاستحواذ على حصة 80% من شركة النبيل للصناعات الغذائية، تشمل الاستحواذ على حصة 60% من «القابضة» (ADQ)، وهي إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، عبر أداة قابلة للتحويل، بالإضافة إلى حصة 20% ستستحوذ عليها أغذية من شركة «ايديال هولدنج ليميتد» مقابل دفعة نقدية. والسعر الثابت الذي سيتم تحويل الأداة عنده إلى أسهم في «أغذية» هو 5.50 درهم للسهم الواحد، لتبلغ قيمة حقوق الملكية لحصة 60% من النبيل للصناعات الغذائية 394 مليون درهم.