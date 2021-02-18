مصر تطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن البترول والغاز

القاهرة (رويترز) - قالت وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم الخميس: إن مصر تطرح أول مزايدة عالمية للتنقيب عن البترول والغاز خلال العام الجاري في 24 منطقة.

وقال مسؤول بوزارة البترول لـ«رويترز»: إن الوزارة طرحت المزايدة أمس الأربعاء على أن تنتهي في الأول من أغسطس المقبل.

وأضاف أن المزيدة تشمل تسع مناطق للبحث والتنقيب في البحر المتوسط، و12 منطقة في الصحراء الغربية، وثلاث مناطق في خليج السويس.

وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن الطرح جرى عبر «بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج وهي أول منصة رقمية توفر البيانات الجيولوجية لأنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج في مصر، وذلك في إطار برنامج جذب الاستثمارات، ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول».