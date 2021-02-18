فلاي دبي تستعد لانضمام طائرات «بوينج 737 ماكس» إلى أسطولها مجدداً

تستعد فلاي دبي لإعداد طائرات بوينج 737 ماكس لخدمة المسافرين بعد إعلان الهيئة العامة للطيران المدني «GCAA» اليوم عن تحديد معايير العودة إلى الخدمة لطائرة بوينج 737 ماكس.

يأتي ذلك بعد عملية مراجعة شاملة لمدة 20 شهراً شملت الشركة المصنعة والمنظمين والمهندسين والعلماء والباحثين والميكانيكيين والطيارين لإعادة الطائرة بأمان إلى الخدمة.

وقال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: «إن طائرة بوينغ 737 ماكس تعد جزءاً لا يتجزأ من أسطول فلاي دبي، ولدي ثقة كاملة في الطائرة مع عودتها إلى خدمة المسافرين.. السلامة هي المبدأ الأساسي لعملنا، قلنا إننا لن نعيد الطائرة إلى الخدمة إلا عندما يكون ذلك آمناً».

وأضاف أن الهيئة العامة للطيران المدني لعبت دوراً رئيسياً، إلى جانب الجهات التنظيمية الأخرى، خلال المراجعة التي استمرت 20 شهراً لطائرة بوينج 737 ماكس.. معرباً عن شكره لهيئة العامة للطيران المدني على عملها الدؤوب والشامل؛ إذ حددت الهيئة إطاراً واضحاً ودقيقاً للتحسينات والتعديلات على الطائرة التي يجب الوفاء بها قبل إعادة الطائرة إلى خدمة المسافرين، بما فيها تدريب الطيارين الإضافي والإلزامي.. ستمتثل فلاي دبي لجميع المتطلبات قبل أن نسمح للطائرة بالانضمام إلى أسطولنا.

وتوجت خلاصة العمل والإجراءات اللاحقة للمراجعة بالموافقة على إعادة الطائرة إلى الخدمة من قبل هيئة الطيران الفيدرالية «FAA» ووكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي «EASA» والهيئات التنظيمية الأخرى في العالم، وتعود الطائرة إلى الخدمة بعد أن خضعت لواحدة من أكثر مراجعات السلامة أهمية في التاريخ، وأدى ذلك إلى العودة الناجحة للخدمة التي لمسها المشغلون بالفعل في أميركا الشمالية والوسطى والجنوبية وأوروبا.

وجاءت موافقة الهيئة العامة للطيران المدني في قرار السلامة الذي يحدد المتطلبات التي يجب أن تفي بها كل طائرة من طائرات بوينج 737 ماكس في أسطول فلاي دبي وهي: تحسينات البرامج والحماية الإضافية لنظام تعزيز خصائص المناورة «MCAS»، وتحديثات البرامج الأخرى التي لا تتعلق بنظام التحكم في الطيران، وتعديل فصل التوصيلات، وفحص دقيق للتأكد من خلو الطائرات من أي أجسام خارجية، بالإضافة إلى تطوير تدريب الطيارين ويشمل التدريب في داخل القاعات الدراسية والتدريب الكامل على جهاز المحاكاة، إلى جانب إنجاز رحلات الاستعداد التشغيلية.

وسيتم التحقق من صحة هذه التغييرات والتحسينات، وستشكل جزءاً من موافقة الهيئة على دخول الطائرة الخدمة.

وخلال الفترة التي تم فيها إيقاف أسطول فلاي دبي المكون من 11 طائرة من طراز بوينج 737 ماكس 8 وثلاث طائرات بوينغ 737 ماكس 9، تم الحفاظ عليها بدقة وخضعت لصيانة مستمرة، كجزء من برنامج تخزين الطائرات النشط.

وشمل ذلك عمليات تفتيش وفحوصات محددة تصل إلى 18 ساعة لكل طائرة كل أسبوع من أعمال الصيانة التي يتم إجراؤها وفقاً لأعلى المعايير الدولية.

وتم تنفيذ نهج منظم لتحديد الإجراءات التي يمكن اتخاذها، فاقت الحد الأدنى من المتطلبات الإلزامية لضمان عودة الطائرة إلى الخدمة في أفضل حالة ممكنة.

ويقوم فريق الهندسة والصيانة في فلاي دبي حالياً بتنفيذ جدول أعمال عودة الطائرة للخدمة، وسيتم إعادة الطائرات بالتتابع إلى الأسطول باتباع عملية منظمة محددة.

وسيخضع كل طيار في فلاي دبي إلى تدريب القاعات الدراسية الإضافية وتدريبات كاملة على جهاز محاكاة الطيران قبل أن يُسمح لهم بقيادة طائرة بوينج 737 ماكس. هذا البرنامج التدريبي يتجاوز المتطلبات التنظيمية.

وسيتم الإعلان عن الوجهات التي ستعمل عليها الطائرة ضمن شبكة فلاي دبي في وقت لاحق.



