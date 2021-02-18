الذهب يرتفع عن أدنى مستوى في شهرين ونصف

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، عن أدنى مستوى في شهرين ونصف الشهر الذي بلغته في الجلسة السابقة، إذ زادت جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً بفعل تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1782.81 دولار للأوقية بحلول الساعة 0706 بتوقيت جرينتش، بعد أن انخفض لأدنى مستوياته منذ 30 نوفمبر عند 1768.60 دولار أمس الأربعاء. وتقدمت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1780.80 دولار.



وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات عن أعلى مستوى في عام تقريباً الذي بلغته أمس الأربعاء، ويقلص تراجع العوائد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.5 بالمئة إلى 27.22 دولار للأوقية. وربح البلاتين 0.9 بالمئة إلى 1263.91 دولار. وتراجع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2369.89 دولار.