النفط يرتفع لأعلى مستوى في 13 شهراً

ارتفعت أسعار النفط مجدداً، اليوم الخميس، لتبلغ أعلى مستوياتها في 13 شهراً إذ شهدت الأسواق عمليات شراء جديدة بفعل مخاوف من أن الطقس البارد المفاجئ في تكساس قد يعطل إنتاج الخام الأميركي لأيام أو ربما لأسابيع.

وصعد خام برنت 89 سنتاً أو ما يعادل 1.4 بالمئة إلى 65.23 دولار للبرميل بحلول الساعة 0524 بتوقيت جرينتش، ملامساً أعلى مستوياته منذ 20 يناير 2020.

وربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 66 سنتاً أو ما يعادل 1.1 بالمئة إلى 61.80 دولار للبرميل مسجلة أعلى مستوياتها منذ الثامن من يناير 2020.

وارتفع الخامان القياسيان نحو دولار أمس الأربعاء وربحا ما يزيد عن ستة بالمئة منذ إغلاقهما الخميس الماضي.

وظلت شركات إنتاج النفط وتكريره مغلقة في تكساس لليوم الخامس أمس الأربعاء بعد برد قارس مستمر منذ أيام وأصدر حاكم الولاية أمرا بحظر صادرات الغاز الطبيعي في محاولة لتسريع وتيرة استئناف إمدادات الكهرباء.