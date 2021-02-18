«أوفيد» يقدم قرضاً بقيمة 20 مليون دولار إلى كينيا

وقع صندوق الأوبك للتنمية الدولية «أوفيد»، اتفاقية قرض بقيمة 20 مليون دولار، لصالح القطاع العام في كينيا، لتعزيز الاتصال الإقليمي وحركة التجارة وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لنحو 1.6 مليون شخص.

وأوضح البيان، الصادر عن مقر الصندوق في العاصمة فيينا، أن التمويل سيستخدم في تحديث طريق بطول 90 كيلومتراً، يربط شمال كينيا مع بقية البلاد، وتحسين طريق بطول 739 كم يربط شمال كينيا مع الشمال الشرقي على الحدود مع إثيوبيا.

وأفاد البيان بأن المشروع يتوافق مع الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة، بشأن البنية التحتية والصناعة والابتكار.

وتجدر الإشارة إلى أن صندوق «أوفيد» وكينيا شريكان في التنمية لما يقرب من 45 عاماً، قدم خلالها تمويلاً للقطاع العام بلغ نحو 195 مليون دولار، لدعم قطاعات الزراعة والخدمات المصرفية والمالية والاتصالات والتعليم والطاقة والصحة والنقل والمياه والصرف الصحي في كينيا.