منصور آل حامد رئيساًً تنفيذياًً لـ«مبادلة للبترول»

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة مبادلة للبترول، الشركة المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، أمس عن تعيين منصور محمد آل حامد في منصب الرئيس التنفيذي للشركة الرائدة في مجالات استكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز.

وشغل آل حامد سابقاً منصب الرئيس التنفيذي للتطوير، حيث كان مسؤولاً عن جميع أنشطة تطوير الأعمال الجديدة وعمليات الدمج والاستحواذ، كما أنه يتمتع بخبرة تزيد عن 15 عاماً في مجال النفط والغاز ومختلف التخصصات المهنية والقيادية.

وبدوره، قال مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات التابع لشركة مبادلة للاستثمار، ورئيس مجلس إدارة مبادلة للبترول: «أظهرت مبادلة للبترول مرونة عالية في مواجهة تحديات السوق، حيث تمكنت من تحقيق نمو مستمر على مدى السنوات الماضية. وقد كان لمنصور دور مؤثر فيما حققته الشركة من نمو وتوسع عالمي».

من جانبه، قال منصور آل حامد:«يشرفني تولي زمام هذه المسؤولية، كما أشكر الإدارة على منحي هذه الثقة. لقد لامست في السنوات العشر الماضية أهمية تحقيق المعادلة بين الخبرات التقنية والتميز التشغيلي، بالإضافة إلى الرؤية الاستراتيجية وتوسيع الشراكات التجارية، ودورها في تمكيننا من رسم مسار لنجاح وتقدم الشركة».

وقبل انضمامه إلى مبادلة للبترول عام 2010، عمل آل حامد في القطاع الخاص، واكتسب خبرته المهنية من شركات رائدة متعددة القطاعات في دولة الإمارات العربية المتحدة.