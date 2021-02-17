2.04 مليون مسافر عبر مطار دبي خلال يناير

مصطفى عبد العظيم (دبي)

بلغ عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي، خلال شهر يناير 2021 نحو 2.04 مليون مسافر، مقارنة مع 2.186 مليون مسافر، خلال ديسمبر الماضي، وفقاً لبيانات هيئة دبي للطيران المدني.

وبحسب البيانات، وصلت حركة الطيران في دبي، خلال شهر يناير إلى نحو 20648 حركة، استحوذ مطار دبي الدولي على 17526 حركة منها، فيما شهد مطار آل مكتوم 3122 حركة.

وعلى صعيد حركة الشحن الجوي في مطاري دبي وآل مكتوم، فقد بلغت نحو 181 ألف طن، خلال يناير 2021، موزعة ما بين 166430 طناً في مطار دبي، و14589 طناً في مطار آل مكتوم.