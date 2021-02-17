تأجير 70% من مجمع الأغذية في مدينة خليفة الصناعية

رشا طبيلة (أبوظبي)

كشف منصور المرر، مدير تطوير المنطقة التجارية بالإنابة - مدينة خليفة الصناعية أبوظبي، عن تأجير 70%، تشغلها 30 شركة، من المساحة الكلية لمجمع الأغذية في مدينة خليفة الصناعية والبالغة 2.5 مليون متر مربع، والتي تم تخصيصها للمرحلة الأولى.

وأعلن المرر في لقاء صحفي أول أمس، تخصيص مساحات جديدة تبلغ 465 ألف متر مربع في مدينة خليفة الصناعية، وذلك من مناطق التخزين المبرد والمستودعات، والتي سيتم إنجازها حتى نهاية العام الجاري، حيث تتيح للشركات المحلية والدولية تأسيس مقرات لها مع الاستفادة من كافة المزايا الشاملة التي يقدمها مجمع الأغذية للمتعاملين.

وأكد المرر أن القطاع الغذائي يعد من أهم القطاعات في المدن الصناعية التابعة لموانئ أبوظبي، حيث يوجد اليوم نحو 100 شركة في قطاع الأغذية والقطاعات المساندة لقطاع الأغذية في المناطق الصناعية التابعة لموانئ أبوظبي، مشيراً إلى أن نصف تلك الشركات وطنية.

وبين أن إجمالي الشركات بشكل عام في جميع القطاعات في المناطق الصناعية التابعة لموانئ أبوظبي تبلغ 1400 شركة.

وشدد على أهمية الاستثمار، وتوفير كافة الخدمات للقطاع الغذائي، بهدف تحقيق الأمن الغذائي لا سيما خلال جائحة كوفيد - 19. وأكد أن مجمع الأغذية في مدينة خليفة الصناعية يقدم عدداً من المزايا، مثل الإعفاء التام من الرسوم على المواد الأولية والآلات، وتقديم أسعار تفضيلية للإيجارات، وتوفير بيئة استثمارية داعمة وسريعة في إنجاز المعاملات والخدمات، إضافة إلى توافر المختبر المركزي لإجراء جميع أنواع التحاليل والاختبارات، فضلاً عن توفير منظومة عمل متكاملة تسهم في جمع كافة الخدمات التي يتطلبها القطاع في مكان واحد.

وبين المرر أن قطاع الأغذية يشمل العديد من الخدمات التي يقدمها للمستثمرين المحليين والدوليين، من ضمنها خدمات البنية التحتية والمباني الجاهزة المبردة والخدمات اللوجستية وخدمات التغليف والتعبئة».

وأكد المرر: «يعد القطاع الغذائي أحد أهم القطاعات الحيوية في إمارة أبوظبي، والتي نستهدفها تماشياً مع خطة أبوظبي 2030».

وقال: «رأينا اليوم أهمية قطاع الأغذية، لا سيما خلال جائحة كوفيد - 19».

وأضاف: «قطاع الأغذية يضم العديد من الشركات، التي تندرج القطاعات تحت مظلتها الصناعات التحويلية والتغليف والمطابخ الضخمة وخدمات أخرى».

وتابع: «يشهد القطاع نمواً متزايداً ومستمراً، ولدينا استراتيجيات كثيرة نعمل عليها، حيث نعمل على توسعة هذا القطاع باستمرار».

وقال المرر: «نهتم بشكل كبير بالمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث لدينا اتفاقيات مع جهات تمويلية لدعم القطاعات المستهدفة في خطة 2030، وربط المستثمرين بالأسواق المستهدفة».

مجمع الأغذية في «زونزكورب»

من جهته، قال عبدالعزيز أحمد عبدالعزيز باوزير نائب الرئيس - الأسواق الاستراتيجية وتطوير المنتجات -المناطق الصناعية في زونزكورب «المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة»: «يمتد مجمع الأغذية في (زونزكورب) على مساحة 4 ملايين متر مربع في قلب المدينة الصناعية في أبوظبي، ويتمتع بروابط مباشرة مع المطارات والموانئ والسكك الحديدية قيد الإنشاء حالياً، والمركز اللوجستي قيد التطوير في مدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد 4)، ما يعزز من ترابطه مع بقية أرجاء دولة والمنطقة والعالم».

وأكد باوزير، أن المستثمرين في مجال الأغذية والمشروبات في «زونزكورب» يتمتعون بروابط مباشرة وبموقع قريب من عدد منشآت التغليف والإنتاج والمعالجة، الأمر الذي يساعد في تلبية احتياجات السوق لخدمات المعالجة والخدمات اللوجستية والتوزيع والتخزين والبحوث والتطوير والاختبار، ما يسهم في خلق سلسلة إمداد وسلسلة قيمة تعود بالفائدة على جميع الأطراف.

مشاركة

وقال المرر: إن موانئ أبوظبي ستشارك في النسخة الـ26 من معرض «جلفود»، الذي يعد المعرض الأضخم لقطاع معالجة وتغليف الأغذية والمشروبات في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، وسيتم تنظيم فعالياته خلال الفترة ما بين 21 و25 فبراير 2021 في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال المرر: نستهدف كثيراً من الشركات، حيث نعرض عليهم جميع الخدمات المتعلقة بالصناعات الغذائية المقدمة، ليكون لهم مقراً رئيسياً لأبوظبي والمنطقة والعالم.

بيئة مثالية

أكد مديرو شركات خلال جولة صحفية أول من أمس في شركات بمجمع الأغذية في مدينة خليفة الصناعية، أن المجمع الغذائي الذي قاموا بالاستثمار فيه، يعد بيئة مثالية لقطاع الأغذية.

قال طارق الجويني المدير التنفيذي للمجموعة الوطنية للتموين: إنه تتوافر جميع الخدمات المتعلقة بقطاع الأغذية في مكان واحد وقرب الشركات من بعض، ما يحقق تكامل بالخدمات ويشجع الاستثمار فيها.

وأشار إلى أنه يتم توفير عبر شركات المجموعة مختبرات لفحص بيانات الأغذية ومطابخ لإعداد الوجبات وغيرها من الخدمات التي تدعم قطاع الأغذية.

وقال سامر حسن المدير العام لشركة «الخليج للطباعة والتغليف»: إن المجمع الغذائي يعد بيئة مثالية للاستثمار الغذائي، فتتوافر فيها جميع الخدمات والتسهيلات والامتيازات من أسعار تفضيلية وإعفاء جمركي، إلى جانب تخصيص منطقة متخصصة بشركات الأغذية والخدمات المساندة التي توفر خصوصية لهذا النوع من المصانع والشركات وقريبة من بعضها لتحقيق التكامل في الخدمات»، وقال: كمجموعة نقدم خدمات التغليف والطباعة، والتي تعتبر جزءاً رئيسياً وخدمات مهمة لقطاع الأغذية.

إنجاز 4 مشاريع بقطاع «التكنولوجيا الزراعية» قبل نهاية العام

أكد منصور المرر أنه يوجد اليوم بمدينة خليفة الصناعية 4 مشاريع متخصصة ومستثمرة في قطاع الزراعة التكنولوجية الحديثة، وهي قيد الإنشاء حالياً على أن يتم إنجازها خلال العام الجاري. ولفت المرر إلى أن هذا القطاع في غاية الأهمية، لإسهامه في تحقيق الأمن الغذائي. وأوضح أن المشاريع الاستثمارية فيه تقدم حلولاً مبتكرة للزراعة، مثل الزراعة المائية والهوائية لإنتاج خضراوات وفواكه متنوعة. وقال: تتخصص المشاريع الأربعة قيد الإنشاء حالياً في إنتاج الطماطم والأسمدة العضوية وتكنولوجيا الري»، وأضاف: «يوجد مفاوضات لانضمام شركات أخرى أيضاً في هذا المجال الحيوي».