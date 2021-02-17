«ويز إير أبوظبي» تدشن رحلاتها إلى الإسكندرية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «ويز إير أبوظبي» توفير 2500 تذكرة طيران إلى الإسكندرية بسعر 49 درهماً للتذكرة، وذلك استعداداً لتدشين رحلاتها إلى جمهورية مصر العربية.

تشمل تذاكر العرض الحصري المتاحة للجميع والبالغ عددها 2500 تذكرة، جميع تذاكر الطيران على متن الرحلة الافتتاحية إلى الإسكندرية، والتي ستنطلق في 22 فبراير2021، وستتوفر تذاكر العرض بسعر 49 درهماً للتذكرة المخصصة للرحلة الواحدة فقط عبر رحلات محددة من وإلى الإسكندرية، وذلك لمرة واحدة فقط يومي الأربعاء والخميس 17 و18 فبراير2021 على موقع الشركة الإلكتروني: wizzair.com وتطبيق الهاتف المتحرك الخاص بها.