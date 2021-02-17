«دبي العالمية - الإمارات»: %100 تبني معاملات التحصيل الإلكتروني

دبي (الاتحاد)

حققت موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، نجاحاً بالوصول إلى نسبة 100% في تبني معاملات الدفع والتحصيل الإلكتروني، بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني، من خلال «مبادرة المعاملات الذكية» في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2020، وتم إطلاق هذه الخدمة كإحدى المبادرات الذكية، بالتعاون مع قطاع الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في بنك الإمارات دبي الوطني.

ويمثل هذا الإنجاز تأكيداً من موانئ دبي على أهمية ممارسة الأعمال التجارية إلكترونياً، وتمكين العمل عن بُعد خلال «الجائحة»، حيث نجحت في توظيف البنية التحتية الرقمية المتقدمة لبنك الإمارات دبي الوطني وخبراته في إنشاء حلول التحصيل الرقمية للدفعات لتوفر بديلاً رقمياً آمناً، وسهل الاستخدام من قبل عملاء موانئ دبي العالمية للقيام بدفع وسداد الرسوم.