تباين أداء أسواق الأسهم العربية

دبي (رويترز) تباين أداء مؤشرات الأسهم العربية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء.

ففي منطقة الخليج، تخلى المؤشر الرئيس في السعودية عن مكاسبه المبكرة بعد ارتفاع لتسع جلسات متتالية.

فقد هبط المؤشر السعودي 0.2 بالمئة إلى 9084 نقطة، وقاد سهما شركة الاتصالات السعودية والبنك السعودي الفرنسي الخسائر متراجعين 2.2 بالمئة و2.6 بالمئة على الترتيب.

كانت بيانات حكومية أظهرت أن التضخم في السعودية زاد إلى 5.7 بالمئة في يناير من 5.3 بالمئة في الشهر السابق، مواصلاً ارتفاعه الذي تغذيه زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها العام الماضي.

انكمش اقتصاد أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم العام الماضي، لكن البيانات تشير إلى تباطؤ وتيرة النزول في الربع الثالث مع رفع بعض قيود مكافحة «كوفيد - 19». ومن المتوقع أن يعود الناتج المحلي الإجمالي إلى النمو هذا العام.

وتكبد المؤشر القطري أكبر خسارة بين المؤشرات الرئيسية، حيث اختتم الجلسة على تراجع 1.1 بالمئة إلى 10343 نقطة. ومني المؤشر بأكبر تراجع في نحو ثلاثة أشهر.

وتراجع سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنك في الخليج وإفريقيا، 2.4 بالمئة، متكبداً خسائر للجلسة الثالثة على التوالي.

وقال دانيال تقي الدين محلل السوق لدى إف.إكس-بريموس.كوم، إن القيود المفروضة على التجارة والسفر تواصل الضغط على المنطقة الغنية بالطاقة.

وختم مؤشر سوق دبي المالي الجلسة على انخفاض 0.6 بالمئة إلى 2594 نقطة، متأثراً بهبوط سهم بنك دبي الإسلامي 1.5 بالمئة.

تراجع سهم دبي الإسلامي، أكبر بنك إسلامي في الإمارات، في الجلسة السابقة 2.6 بالمئة بعد إعلانه تراجعاً حاداً في الأرباح السنوية.

ونزل سهم «أرامكس» للخدمات اللوجستية 3.5 بالمئة ليصبح الأكثر هبوطاً على المؤشر.

في سوق أبوظبي، تراجع المؤشر 0.5 بالمئة إلى 5636 نقطة، مسجلاً أكبر خسارة مئوية يومية منذ بداية الشهر مع ضغط أسهم القطاع المالي والاتصالات على المعنويات.

وأغلق سهم شركة اتصالات على تراجع 0.8 بالمئة.

في بورصة البحرين تقدم المؤشر 0.3 بالمئة إلى 1478 نقطة، كما صعد مؤشر سوق مسقط سلطنة عُمان 0.1 بالمئة إلى 3558 نقطة، والمؤشر في بورصة الكويت 0.1 بالمئة مسجلاً 6257 نقطة.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية المصري واحداً بالمئة إلى 11413 نقطة، مع تراجع 27 سهماً من أسهمه الثلاثين. وهبط سهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في البلاد، واحداً بالمئة.

وارتفعت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية مثل مناجم الفوسفات وسط سيولة جيدة.

أغلق المؤشر العام مرتفعاً 0.67 بالمئة إلى 1749.36 نقطة، وبلغت قيمة التداولات 7.9 مليون دينار، مقارنة مع 6.3 مليون في الجلسة السابقة.

ارتفع سهم الكهرباء الأردنية 1.21 بالمئة إلى 1.68 دينار، وسهم البنك الإسلامي الأردني 1.02 بالمئة إلى 2.96 دينار. وزاد سهم مناجم الفوسفات 4.88 بالمئة إلى 5.58 دينار، وسهم مصفاة البترول 4.85 بالمئة إلى 2.59 دينار.