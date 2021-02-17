مصر تمدد مهلة المشاركة في مزاد للتنقيب عن الذهب

القاهرة (رويترز) - قالت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية في بيان اليوم الأربعاء، إن مصر مددت مهلة المشاركة في أحدث جولة تطرحها للتنقيب عن الذهب إلى 15 مايو، بدلاً من 15 مارس.

عزا البيان قرار التمديد إلى تداعيات جائحة فيروس كورونا، ولإعطاء المستثمرين مزيداً من الوقت.

كانت مصر وقعت في يناير خمسة عقود للتنقيب عن الذهب مع الشركات الفائزة بعطاء عالمي في نوفمبر.

بمصر منجم ذهب تجاري واحد فقط، ويستهدف البلد الوصول باستثمارات قطاع التعدين إلى مليار دولار.