الهند تناشد «أوبك+» زيادة الإنتاج لكبح أسعار النفط

نيودلهي (رويترز) قال وزير النفط الهندي دارمندرا برادان، اليوم الأربعاء، إن بلاده تحث «أوبك» وحلفاءها على تخفيف تخفيضات الإنتاج، إذ تضر زيادة أسعار النفط بالطلب على الوقود بثالث أكبر اقتصاد في آسيا وتزيد التضخم.

وأضاف برادان في تصريحات قبل اجتماع أوبك وحلفائها، فيما يعرف بمجموعة «أوبك+»، المقرر في الرابع من مارس للبت في السياسة الإنتاجية: «المستهلك الهندي حساس للأسعار ويتأثر بارتفاع أسعار المنتجات البترولية».

تدعمت أسعار النفط خلال الأسابيع القليلة الماضية من تخفيضات (أوبك+) للإمدادات والآمال في انتعاش الطلب بفضل لقاحات «كوفيد - 19».

لامست أسعار البنزين وزيت الغاز، المفروض عليهما ضرائب كبيرة في الهند، مستويات قياسية مرتفعة بسبب طفرة الأسعار العالمية. وتلبي الهند، ثالث أكبر مستهلك ومستورد للنفط في العالم، أكثر من 84 بالمئة من احتياجاتها النفطية عبر الواردات.

وتراجع الطلب على البنزين في الهند، بعد تعافيه إلى مستويات ما قبل «كوفيد - 19» في أغسطس، في أول أسبوعين من فبراير في حين تسارعت وتيرة تراجع الطلب على الديزل إلى ذروة نحو ستة أشهر، وذلك وفقا لبيانات أولية لمبيعات القطاع.

وقال برادان، إنه بالإضافة إلى تضرر الطلب على الوقود، فإن ارتفاع أسعار النفط قد يعرقل النمو الاقتصادي في الدول النامية مثل الهند.

وأضاف «أسعار النفط المتصاعدة خلال الأسابيع القليلة الماضية تلحق الضرر بالتعافي الاقتصادي العالمي الهش بسبب الانكماش الكبير في الطلب، وهو ما قد يتطابق حتى مع تأثير كوفيد - 19 في مراحله الأولى».

وتابع أن الهند تمكنت من احتواء الضغوط التضخمية على صعد عدة، «لكن ليس تلك المتأثرة بأسعار الخام».

وقال برادان، إن تعافي الطلب ينبغي أن تكون له الأولوية على أسعار الخام، على الأقل خلال الأشهر القليلة المقبلة. وتابع «أناشد بتخفيف تخفيضات إنتاج الدول الرئيسية المصدرة للنفط».