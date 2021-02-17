الأسهم الأميركية تفتح منخفضة

نيويورك (رويترز) - فتحت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسة منخفضة اليوم الأربعاء، مع عزوف المستثمرين عن وضع رهانات كبيرة قبيل صدور وقائع اجتماع يناير لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 37.1 نقطة، بما يعادل 0.12 بالمئة ليفتح على 31485.61 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 14.1 نقطة أو 0.36 بالمئة ليسجل 3918.5 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 135.9 نقطة، أو 0.97 بالمئة إلى 13911.649 نقطة.