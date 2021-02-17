انتعاش مبيعات التجزئة الأميركية

واشنطن (رويترز) - انتعشت مبيعات التجزئة الأميركية انتعاشاً قوياً في يناير بعد حصول الأُسر على أموال حكومية إضافية للإغاثة من الجائحة، مما ينبئ بتسارع في النشاط الاقتصادي بعد أن كبلته موجة جديدة من إصابات كوفيد-19 أواخر العام الماضي.

وقالت وزارة التجارة الأميركية اليوم الأربعاء إن مبيعات التجزئة ارتفعت بوتيرة معدلة في ضوء العوامل الموسمية بلغت 5.3 بالمئة الشهر الماضي. وخفضت الوزارة بيانات ديسمبر لتظهر تراجعاً بنسبة واحد بالمئة بدلاً من 0.7 بالمئة في التقرير السابق.

كان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا زيادة مبيعات التجزئة 1.1 بالمئة في يناير.

وباستبعاد السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية، تكون مبيعات التجزئة قد قفزت ستة بالمئة الشهر الماضي بعد انخفاضها 2.4 بالمئة بحسب القراءة المعدلة لشهر ديسمبر. تسمى هذه الفئة مبيعات التجزئة الأساسية وهي الأقرب لمكون إنفاق المستهلكين المستخدم في حساب الناتج المحلي الإجمالي.

وكانت القراءة السابقة لمبيعات التجزئة الأساسية لشهر ديسمبر تنطوي على انخفاض نسبته 1.9 بالمئة.

كانت الحكومة أقرت حزمة إغاثة ثانية من تداعيات فيروس كورونا بنحو 900 مليار دولار في نهاية ديسمبر، تضمنت شيكات بقيمة 600 دولار معظمها للأميركيين من ذوي الدخل المنخفض وبعض ذوي الدخل المتوسط.