ارتفاع الناتج الصناعي الأميركي رغم نقص أشباه الموصلات

واشنطن (رويترز) - ارتفع إنتاج المصانع الأميركية أكثر من المتوقع في يناير رغم الضغوط على إنتاج السيارات بسبب نقص في أشباه الموصلات، مما يشير إلى متانة التعافي بقطاع الصناعات التحويلية.

وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي اليوم الأربعاء إن إنتاج قطاع الصناعات التحويلية ارتفع واحداً بالمئة الشهر الماضي بعدما زاد 0.9 بالمئة في ديسمبر. كانت هذه الزيادة الشهرية التاسعة على التوالي لإنتاج المصانع.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة إنتاج القطاع 0.7 بالمئة في يناير.

تعزز القطاع، الذي يسهم بنسبة 11.9 بالمئة من اقتصاد الولايات المتحدة، بعدما اضطرت الجائحة الأميركيين للزوم منازلهم، مما حول الطلب صوب السلع المنزلية، بدلاً من خدمات مثل السفر والفندقة.

وأظهر تقرير مجلس الاحتياطي تراجع إنتاج السيارات ومكوناتها 0.7 بالمئة في يناير. ويعيق نقص في أشباه الموصلات الإنتاج في مصانع السيارات. وهبط إنتاج السيارات في ديسمبر 0.2 بالمئة. وباستبعاد السيارات، يكون إنتاج قطاع الصناعات التحويلية قد ارتفع واحداً بالمئة.