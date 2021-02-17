«اقتصادية الشارقة» تنجز 56.5 ألف رخصة خلال 2020

الشارقة (وام) بلغ إجمالي عدد الرخص الصادرة والمجددة التي أنجزتها دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة خلال العام الماضي 56.493 رخصة، فيما حققت مؤشرات التنمية الاقتصادية في الإمارة نمواً ملحوظاً بنسبة 13% في النصف الثاني من عام 2020 ليصل إجمالي الرخص الصادرة والمجددة من الدائرة خلال النصف الثاني إلى 33.326 رخصة، ووصل عدد الرخص الصادرة خلال هذه الفترة إلى 2.935 رخصة بنسبة نمو 17%.

وأوضحت الدائرة في تقريرها السنوي، أن عدد الرخص المجددة ارتفع إلى 30.391 رخصة في النصف الثاني من عام 2020 بمعدل نمو قدره 13% ما يعد مؤشراً إيجابياً لإقبال المستثمرين في الإمارة ونمو الاقتصاد في مختلف قطاعاته ويؤكد كذلك ثبات الوضع الاقتصادي واستدامته في إمارة الشارقة خلال الفترة الماضية والأوضاع التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي في 2020، وذلك بفضل المحفزات التي أطلقها المجلس التنفيذي.

ووفق بيانات اقتصادية الشارقة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص الصادرة والمجددة في النصف الأول من العام الماضي 2020 نحو 23.167 رخصة.

وكشفت البيانات الصادرة عن الدائرة للنصف الثاني من عام 2020 أن رخص المتاجرة الإلكترونية تصدرت الرخص الصادرة والمجددة بنسبة نمو بلغت 106%، بينما كانت قد حققت قفزة كبيرة في النصف الأول بنمو 333%، تليها رخصة اعتماد المنزلية بنسبة 48%.