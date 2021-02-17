صادرات الخام السعودية عند ذروة 8 أشهر

الرياض (رويترز) أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، ارتفاع صادرات النفط الخام السعودية للشهر السادس على التوالي لتصل إلى ذروة ثمانية أشهر في ديسمبر 2020.

زادت الصادرات إلى 6.495 مليون برميل يومياً، أعلى مستوياتها منذ أبريل 2020، مقارنة مع 6.35 مليون برميل يومياً في نوفمبر.

وقالت مبادرة البيانات المشتركة في موقعها على الإنترنت، إن إجمالي صادرات الخام والمنتجات البترولية من أكبر مصدر للنفط في العالم ارتفع مقارنة مع الشهر السابق إلى 7.71 مليون برميل يومياً.

وانخفض استهلاك مصافي التكرير المحلية من الخام 0.4 بالمئة إلى 2.33 مليون برميل يومياً، في حين تراجع الحرق المباشر 53 ألف برميل يومياً إلى 267 ألف برميل يومياً.

واستقر إنتاج المملكة من النفط الخام دون تغير يذكر عند 8.98 مليون برميل يومياً.

تكبح السعودية ومعظم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول وعدد من الحلفاء إنتاجهم النفطي لدعم أسعار الخام منذ يناير 2017.

وتعهدت المملكة العربية السعودية بخفض طوعي إضافي قدره مليون برميل يومياً في فبراير ومارس.

تقدم الرياض وسائر أعضاء «أوبك» أرقام التصدير الشهرية إلى مبادرة البيانات المشتركة، التي تنشرها على موقعها.