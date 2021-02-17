أمين عام «أوبك»: 2021 عام التعافي

لندن (رويترز) - قال الأمين العام لمنظمة أوبك اليوم الأربعاء: إنه ثمة ما يدعو إلى التفاؤل بأن 2021 سيكون عاماً للتعافي بعد التراجع الحاد في أسعار النفط والطلب عليه من جراء الجائحة.

وأبلغ محمد باركندو مناسبة افتراضية لمنتدى الطاقة العالمي «في حين توجد مبررات للتفاؤل بأن 2021 سيكون عام التعافي... فإن هناك العديد من أوجه الضبابية الأخرى التي تلوح في الأفق».

وتابع أن من المستبعد أن يبلغ استهلاك النفط ذروته في «المدى الفوري».

إلى ذلك، قال وزير النفط الهندي دارمندرا برادان خلال الفعالية ذاتها: إن الهند تحث منتجي النفط الرئيسيين في العالم، في إطار مجموعة أوبك+، على تخفيف تخفيضات الإنتاج، إذ تُلحق زيادة أسعار النفط الضرر بالتعافي الاقتصادي والطلب في الدول النامية.

وأضاف أن تعافي الطلب ينبغي أن تكون له «الأولوية» على أسعار النفط، على الأقل خلال الشهور القليلة المقبلة.