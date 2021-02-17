الإمارات تستحوذ على 32% من تجارة اليابان مع الشرق الأوسط

مصطفى عبد العظيم (دبي)- بلغت قيمة التبادل التجاري بين دولة الإمارات واليابان، خلال العام 2020، نحو 80.2 مليار درهم مقارنة مع، نحو 122.2 مليار درهم للعام 2019 وفقاً لإحصاءات هيئة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو»، ووفقاً لإحصاءات الهيئة، استحوذت دولة الإمارات العربية المتحدة على 31.8% من إجمالي تجارة اليابان مع منطقة الشرق الأوسط خلال العام 2020، والمقدرة بنحو 252 مليار درهم.

وبلغت الصادرات الإماراتية إلى اليابان، والتي تشمل المنتجات النفطية، خلال العام الماضي، نحو 60 مليار درهم مقارنة مع 96.1 مليار درهم، للعام 2019، فيما بلغت واردات الدولة من اليابان، نحو 20.3 مليار درهم.

وحافظت الإمارات على ميل الميزان التجاري بين البلدين لصالحها بأكثر من 39.4 مليار درهم، أو ما يعادل، نتيجة الفارق الواسع بين صادرات الدولة إلى اليابان ووارداتها منها خلال العام 2020.

وقدرت إحصاءات جيترو، حصة الدولة من الصادرات اليابانية للمنطقة، والبالغ مجموعها 62 مليار درهم، بنحو 32.7%، بعد أن بلغت واردات الدولة من اليابان خلال العام الماضي نحو 20.3 مليار درهم.

وفي المقابل بلغت حصة الإمارات من واردات اليابان من المنطقة والبالغة 190 مليار درهم نحو 31.4%، وذلك بعد أن بلغ مجموع الصادرات الإماراتية إلى اليابان خلال العام الماضي نحو 70.77 60 مليار درهم.

يشار إلى أن دولة الإمارات تعد الشريك الخليجي الأكبر في التعاملات التجارية مع اليابان، باستيرادها الحصة الأعلى من الواردات الخليجية من اليابان، والتي تتركز في السيارات والأجهزة الإلكترونية والآلات والنسيج.

وتتركز صادرات الدولة إلى اليابان في البترول الخام والغاز الطبيعي، إضافة إلى الألمنيوم بمختلف أشكاله، وتشكل المنتجات البترولية النسبة الأعلى من صادرات الإمارات إلى اليابان، كما تعد الإمارات ثاني أكبر مورد للبترول الخام من حيث الكمية لليابان بعد السعودية.