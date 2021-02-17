«أبوظبي إنتركونتيننتال» تبدأ تداول خام «مربان» 29 مارس المقبل



سيد الحجار (أبوظبي)

تستعد «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة» لإطلاق عملياتها وبدء التداول في العقود الآجلة لخام مربان في 29 مارس 2021.

وأشار خالد سالمين الرئيسي التنفيذي لدائرة التكرير والتصنيع والتسويق في شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، خلال إحاطة إعلامية افتراضية اليوم، إلى تركيز «أدنوك» على تقديم خدمة متكاملة لعملائها، تشمل الشحن، والخدمات اللوجستية، والتخزين، والتجارة، والتداول.

وأضاف: خام مربان منذ اكتشافه في 1958، كان الخام الرئيسي لأدنوك والخام الأساسي للكثير من الشركاء على مدى عقود، ويعتبر مربان خام خفيف، منخفض الكبريت، ويمكن استخدامه لتكرير العديد من المنتجات، مثل البنزين، والديزل، ووقود الطائرات، وبالتالي أصبح مربان خاماً معروفاً بشكل عالمي بين عملائنا، ويتم تصديره إلى أكثر من 30 دولة ليصل إلى أكثر من 60 عميلاً.

وأشار إلى أن القدرة الإنتاجية الحالية لإنتاج مربان تصل إلى مليونين برميل يومياً، ما يعادل نصف القدرة الإنتاجية لأدنوك تقريباً، لافتاً إلى أن ملكية إنتاج مربان مقسمة بين 60% لأدنوك و40% لشركائها في الإنتاج.

وأشار سالمين إلى عدة عوامل وخصائص تسهم في جعل خام مربان مؤشراً سعرياً جديداً للنفط، مثل التركيبة الكيميائية، وتوفر مستوى إنتاج ثابت ومستقر، واستقلالية «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة»، ودعم أدنوك و«بورصة إنتركونتيننتال» والشركاء التسعة المساهمين.

وأشار إلى أن تعديل آلية تسعير خام المربان، والذي أقره المجلس الأعلى للبترول في نوفمبر 2019، يعزز تنافسية وجاذبية مربان في الأسواق العالمية.

وقال: في 29 مارس المقبل، نتوقع ظهور «مربان» على شاشات مؤشرات الأسهم حول العالم لأن العقود الآجلة لخام «مربان» تتميز بمكانة جيدة تؤهلها لتصبح مؤشراً سعرياً جديداً للنفط، كما توفر «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة» تسعيره مستقبليه مستقله قائمه على حركة السوق.

وأضاف: «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة» جاهزة لإطلاق عقود مربان الآجلة في الأسواق العالمية، ليتم توفير مؤشر سعري جديد للنفط، بجانب أهم خامات النفط العالمية القياسية، مثل «برنت» و«غرب تكساس الوسيط».

قصة نجاح

بدوره، أكد ياسر المزروعي الرئيسي التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في «أدنوك» أن مربان يمثل قصة نجاح لأدنوك وأبوظبي ودولة الإمارات، بداية من أول بئر ذو جدوى تجارية في العام 1960 بسعة إنتاجية بمقدار 4000 برميل يومياً وصولاً إلى القدرة الإنتاجية لحوالي 2 مليون برميل يومياً في العام 2020، من 2000 بئر موزعة على 12 حقل.

وأوضح أنه بحلول عام 2030، سيمثل مربان، ما يقرب من 50% من سعة أدنوك الإنتاجية التي ستبلغ 5 ملايين برميل يومياً.

وأشار إلى عدة عوامل ساهمت في قصة نجاح خام مربان على مدى عقود، تتمثل في الموثوقية في عمليات الإنتاج والتوريد في أدنوك بما فيها خام مربان، والنوعية الممتازة والجودة العالية التي يتمتع بها هذا الخام، والطلب العالمي المتنامي عليه، والربحية التي تحققها «أدنوك»، واستخدام أدنوك للتقنيات المتقدمة، والاستثمار المستمر في الكوادر البشرية.

وتابع: يتميز خام مربان بخواص كيميائية ثابتة ويصنف بأنه من أجود أنواع النفط الخام الخفيف، وأحد أكثر الخامات المرغوبة عالمياً، وخاصة من قبل عملائنا في أسواق آسيا والشرق الأقصى، ويتم استخرج خام مربان بأكثر الطرق تنافسية من خلال استخدام التكنولوجيا المتطورة.

وحول الدور الحيوي للكوادر البشرية في نجاح مربان، قال المزروعي: يعمل ما يزيد على 7500 موظف في عمليات الإنتاج لخام مربان، منهم حوالي 65% من مواطني دولة الإمارات، وندعم التوازن بين الجنسين في عملياتنا في أدنوك، وحقل الرميثة البري، الذي ينتج خام مربان، هو أول منشأة نفطية في الشرق الأوسط تتم إدارتها من قبل الكوادر النسائية، من مهندسات وموظفات أدنوك من المواطنات بنسبة 100%، كما تدير عملياتنا في حقول شمال شرق باب المهندسة عائشة المرزوقي.

وقال المزروعي: منذ بدء برنامج أدنوك للقيمة المحلية المضافة في عام 2018، ساهمت مشاريعنا في الحقول البرية المنتجة لخام مربان بإعادة توجيه ما يقرب من 5 مليارات دولار للاقتصاد المحلي لدولة الإمارات، وهذه مساهمة الحقول البرية فقط، بمعدل مساهمة للقيمة المحلية المضافة بلغ 60% في عام 2020.

مصافي اليابان

قال شينيتشي ناكامورا المدير لعام لشركة شركة تطوير النفط اليابانية المحدودة «جودكو»، المملوكة بالكامل لشركة «إنبكس»: يشكل النفط الخام في أبوظبي حالياً حوالي 25% من إجمالي واردات اليابان من النفط الخام، مما يجعل اليابان أكبر مستورد للنفط الخام من أبوظبي عالمياً، ويعتبر خام مربان، النفط الخام الأساسي لتغذية العديد من المصافي في اليابان.

وتابع: في عام 2019، أعلنا عن مشاركتنا في تأسيس «بورصة أبوظبي أنتركونتننتال للعقود الآجلة»، ونسعى من خلال هذه المشاركة لزيادة تعزيز تعاوننا مع أدنوك في مجال التسويق والاستكشاف والإنتاج.

وقال ناكامورا: يتمتع خام مربان بحجم إمداد أكبر بكثير مقارنة بالخامات الرئيسية الأخرى مثل برنت وغرب تكساس الوسيط ودبي، مع قاعدة عملاء قوية خاصة في الشرق الأقصى وجنوب شرق آسيا، ونتوقع أن يؤدي إدراج خام مربان إلى تعزيز استقرار وشفافية أسعار خام مربان وتنويع أساليب التداول إلى جانب المشتقات الأخرى.



