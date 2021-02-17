الذهب تحت ضغط مع ارتفاع عوائد السندات

لندن (رويترز) - واصلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء الخسائر للجلسة الخامسة على التوالي، لتهبط إلى قاع ما يقرب من أسبوعين، إذ تقوض الإقبال على المعدن النفيس نتيجة ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وصعود الدولار.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1793.37 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06.54 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1788.40 دولار.

قفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر فبراير 2020، في حين انتعش مؤشر الدولار بعد بلوغه قاع ثلاثة أسابيع.

وتتجه أنظار المستثمرين أيضاً إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي للسياسة النقدية في أواخر يناير، والذي من المقرر صدوره اليوم.

ومن المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين، الذي يستخدم في محولات الحفز في صناعة السيارات، 0.6 بالمئة إلى 1254.37 دولار، ليجري تداوله دون المستوى المرتفع الذي بلغه أمس الثلاثاء عند 1336.5 دولار، والذي كان الأعلى منذ سبتمبر 2014.

وانخفض البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2381.14 دولار، بينما ارتفعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 27.29 دولار.