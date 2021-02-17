الليرة التركية تهبط مع صعود عوائد السندات الأميركية

إسطنبول (رويترز) - تراجعت الليرة التركية بنحو واحد بالمئة اليوم الأربعاء، ماحية بعض المكاسب التي حققتها في ثلاثة أشهر من الصعود، إذ ارتفعت العوائد على السندات الأميركية، مما دفع المستثمرين نحو أمان الدولار.

ونزلت الليرة لما يصل إلى 7.0680 مقابل الدولار، وبحلول الساعة 07.41 بتوقيت جرينتش، بلغت 7.0350، وذلك مقارنة مع إغلاق أمس الثلاثاء عند 6.9890.

ارتفعت العملة على مدار ثلاثة أشهر بعد تعديل في الإدارة الاقتصادية في نوفمبر، قاد إلى توقعات بتشديد السياسة النقدية لفترة طويلة.