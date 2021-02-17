53.4 مليون درهم صافي أرباح مصرف عجمان

دبي (الاتحاد) سجل مصرف عجمان صافي أرباح تشغيلية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، بلغت 53.4 مليون درهم، فيما بلغت العائدات 614.6 مليون درهم، مقارنة مع 636 مليون درهم في العام الأسبق.

وأكد المصرف في بيان اليوم، قدرته على التأقلم مع المتغيرات بإحرازه تقدماً ممتازاً في تحقيق أهداف أعماله المنشودة على الرغم من التحديات الاقتصادية غير المسبوقة والظروف المضطربة التي شهدتها الأسواق العالمية بسبب تداعيات انتشار الوباء العالمي على جميع القطاعات الاقتصادية.

وأرجع المصرف الأداء القوي إلى قوة السيولة ونسب رأس المال التي يمتلكها، إلى جانب المستوى العالي العمل، والالتزام بتقديم الخدمة المتميزة للعملاء وضمان استمرارية جميع العمليات خلال الأزمة.

وبلغت تكاليف الموظفين والمصاريف العمومية والإدارية 235.1 مليون درهم مقارنة بـ 258.5 مليون درهم في عام 2019، وذلك نتيجة للكفاءات التشغيلية التي نجح المصرف في تحقيقها.

وقال محمد أميري الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان:«بينما تشهد البيئة التشغيلية تطوراً نوعياً تبعاً للتحديات المستمرة، فقد تمكنا بالرغم من هذا من إحراز تقدم عظيم وذلك من خلال نظام العمليات القوي لدينا، وعن طريق اتخاذ القرارات والاحتياطات الاستباقية والإدارة المنضبطة، إلى جانب العمل الدؤب في خدمة عملائنا بفعالية وكفاءة طوال هذا العام المليء بالتحديات، ويشهد على ذلك النتائج المثمرة التي حققها المصرف في الحفاظ على جودة واستمرارية الخدمات المقدمة».

وأضاف أميري:«نمضي قدماً للمرحلة القادمة، مع التركيز على بناء الزخم في مجالاتنا الأساسية لتحقيق النمو طويل الأجل والربحية والقيمة المستدامة مع تمهيد الطريق لتحقيق نجاح أكبر مع تقديم المنتجات الرائدة في الصناعة وتوظيف الحلول الرقمية المبتكرة واتباع الاستراتيجيات القوية».