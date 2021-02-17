صعود أسهم أوروبا يتوقف مع تحول التركيز نحو التضخم

فرانكفورت (رويترز) - تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، عن أعلى مستوياتها في قرابة عام، إذ قوضت المخاوف حيال زيادة محتملة للتضخم التفاؤل بشأن التعافي الاقتصادي الذي تقود إليه اللقاحات، في حين نزل سهم كيرينج بعد انخفاض مبيعات علامتها جوتشي بأكثر من المتوقع.

فقد هوت أسهم المجموعة الفرنسية، التي تمتلك أيضاً علامة سان لوران، 8.2 بالمئة، إذ هبطت إيرادات المجموعة بالكامل 8.2 بالمئة في الربع الرابع من العام. وتراجع مؤشر التجزئة الأوروبي الأوسع نطاقاً 2.9 بالمئة.

وفقد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة بحلول الساعة 08.04 بتوقيت جرينتش، إذ قادت الخسائر أيضاً أسهم الرعاية الصحية والاتصالات والخدمات المالية.

وتكبد مؤشر الأسهم القيادية في لندن فايننشال تايمز 100 خسارة 0.4 بالمئة، إذ أظهرت بيانات أن التضخم البريطاني ارتفع بأكثر من المتوقع قليلاً في يناير.