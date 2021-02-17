التضخم البريطاني يرتفع 0.7% في يناير

لندن (رويترز) - أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء ارتفاع التضخم البريطاني، بما يزيد قليلاً عن المتوقع في يناير كانون الثاني مع عودة البلاد مجدداً إلى العزل العام لمكافحة فيروس كورونا.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية: إن أسعار المستهلكين ارتفعت 0.7 بالمئة على أساس سنوي بعد زيادة 0.6 بالمئة في ديسمبر.

كان استطلاع أجرته رويترز لآراء اقتصاديين قد توقع بقاء المعدل السنوي عند 0.6 بالمئة.