«أبوظبي العالمي» يطلق يوم تجارب المختبر الرقمي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن سوق أبوظبي العالمي، عن استضافة يوم التجارب الخاص بمختبره الرقمي، وذلك في 5 أبريل 2021.

ويمثل يوم التجارب الخاص بالمختبر الرقمي الانطلاقة الرسمية للسوق المفتوح الذي يأتي ضمن مختبر سوق أبوظبي العالمي الرقمي، ويمثل بيئة افتراضية تشمل المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية والمستثمرين والأكاديميين وصناع السياسات تمكنهم من العمل معاً لتطوير وتبني حلول مبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية بما يعزز الاقتصاد الرقمي.

وفي هذه المناسبة، قال أيمانيول جيفاناكس، نائب الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي: يجمع مختبر سوق أبوظبي العالمي الرقمي رواد قطاع التكنولوجيا المالية لتعزيز تبني الابتكار والإبداع. ونتوجه بالشكر إلى مكتب غداً 21 على دعمهم، وإلى كافة الشركاء المؤسسين على مساهماتهم القيمة في تطور المختبر الرقمي بنجاح، كون المختبر يمثل الجيل القادم من البيئات التنظيمية المبنية على منصات مفتوحة.