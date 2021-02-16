«دبي للطيران» تحصد 3 جوائز في المسابقة المهنية

دبي (وام)

حصلت مجموعة التدقيق الداخلي وتقييم المخاطر (GIARA) بمؤسسة مدينة دبي للطيران على ثلاث جوائز في المسابقة المهنية التي تطرحها جمعية المدققين الداخليين بدولة الإمارات IIA سنوياً تحت عنوان «الممارسات العاملة في التدقيق الداخلي» وذلك بدعم من سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس مؤسسة مدينة دبي للطيران.

وكرم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم مجموعة التدقيق الداخلي وتقييم المخاطر (GIARA) على هذا الإنجاز بحضور سعادة خالد الحليان الرئيس التنفيذي للمجموعة ومريم أحمد المرزوقي نائب الرئيس التنفيذي والدكتورة منال محمد كامل مدير تنفيذي لإدارة التدقيق الداخلي.

تهدف المسابقة إلى تكريم إدارات التدقيق الداخلي في القطاعين الحكومي والخاص التي تحقق أفضل النتائج في تطبيق وتنفيذ الممارسات والمعايير بكفاءة وفعالية.

وفازت المجموعة بجائزتين عن القطاع الحكومي في فئة «الحوكمة وتقييم المخاطر» وفئة «تقنية المعلومات» كما فازت بالجائزة الكبرى عن نفس القطاع وذلك على هامش فعاليات المؤتمر السنوي التاسع للرؤساء التنفيذيين للتدقيق الداخلي والذي أقيم يومي 9 و10 ديسمبر 2020 في نسخته الافتراضية.