كهرباء الشارقة تنير عدداً من المناطق بالوسطى

الشارقة (الاتحاد)

أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تركيب 472 عمود إنارة في عدد من مناطق وشعبيات المنطقة الوسطى تضمنت إنارة طريق سهيلة، وعدد من المشروعات في مناطق الوشاح والبستان وفلي ومليحة وذلك في استجابة فورية لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، بضرورة العمل على تقديم أفضل الخدمات وإنارة الشعبيات في المنطقة الوسطى.

وصرح سعيد بالجيو السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن مشروعات إنارة الشوارع والطرق مستمرة في المنطقة الوسطى وفق خطة وجدول زمني وبمواصفات وجودة عالية وباستخدام الكشافات والمصابيح الموفرة للطاقة والتي تتناسب مع الطرق السريعة والشوارع الرئيسية والجانبية، وتوفير الإنارة للمناطق، بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات بأحدث معايير التكنولوجيا. من جانبه، أوضح المهندس خليفة الطنيجي مدير إدارة المنطقة الوسطى أن مشروعات الإنارة التي نفذتها الهيئة في المنطقة الوسطى تضمنت إنارة طريق سهيلة بطول 17.5 كيلومتراً، بداية من دوار سيح المهب إلى حدود إمارة رأس الخيمة.