«غرفة عجمان للأعمال» تبحث مستجدات الجائزة

عجمان (وام)

تعزز «جائزة غرفة عجمان للأعمال» دورها الهام في إيجاد منصة للتواصل بين المنشآت الاقتصادية، والاستفادة من التجارب الناجحة والملهمة للجهات الفائزة، وفي تقدير الشركات والمصانع الرائدة، لتسليط الضوء على أفضل ممارسات منشآت القطاع الخاص، الأمر الذي يعكس صورة إمارة عجمان كوجهة جاذبة لمزاولة الأنشطة التجارية.

وخلال اجتماع اللجنة العليا لجائزة غرفة عجمان للأعمال، ناقش المشاركون آخر مستجدات عمل الجائزة وسبل الاستعداد لحفل التكريم للجهات الفائزة التي تتضمن 6 فئات «المسؤولية المجتمعية للشركات، والقطاع التجاري، والقطاع الصناعي، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والتوطين، والابتكار».