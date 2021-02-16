مذكرة تفاهم لتنفيذ مشاريع طاقة متجددة برأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

وقعت بلدية رأس الخيمة وشركة خدمات كفاءة الطاقة المحدودة، مذكرة تفاهم لتنفيذ مشاريع وبرامج في مجال الطاقة والطاقة المتجددة.

وقع مذكرة التفاهم منذر محمد بن شكر، مدير عام بلدية رأس الخيمة، وسوراب كومار، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة EESL، للتعاون في مختلف البرامج ولدعم استراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040.

وقال منذر محمد بن شكر: «تلتزم حكومة رأس الخيمة بالتنفيذ الناجح لاستراتيجية كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040، ونرحب بالتعاون مع شركة EESL، حيث ستساعدنا خبرتهم الفريدة والواسعة في مجال كفاءة الطاقة في تطوير مشاريع فعالة في العديد من قطاعات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة في رأس الخيمة». من جانبه، قال سوراب كومار، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة EESL: نحن دائمًا نستكشف طرقًا جديدة لتنفيذ مبادرات كفاءة الطاقة التي تراعي جميع القطاعات بمختلف المواقع الجغرافية، حيث يعد هذه التعاون مع بلدية رأس الخيمة خطوة كبيرة نحو الاستفادة من الإمكانات الهائلة لكفاءة الطاقة في الإمارة.