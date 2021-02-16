«غرفة أبوظبي» تكرّم الفائزين بجائزة المنشآت الصغيرة والمتوسطة

سيد الحجار (أبوظبي)

كرمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أمس، الفائزين بالدورة الأولى من جائزة غرفة أبوظبي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث فازت شركة «لين سكان المتطورة لخدمات خطوط الأنابيب والخزانات» بالجائزة الذهبية، إضافة إلى فوز 7 شركات أخرى بالجائزة الفضية، وهي: أدفنتج سبورتس سيرفسس، وأركال للاستشارات الهندسية، ومركز إيمس للتدريب، وشركة بني ياس لمواد البناء، ودلما مول، ومطعم قصر الهند، بالإضافة إلى شركة ريشيو للمحاسبة والاستشارات المالية.

وتم تقديم شهادات تقدير لـ 4 شركات هي: إنفينيتي إنوفيشن للاستشارات، مصنع الخالدية إنترسستمز، أوشن ويفز لصناعة اليخوت، إضافةً إلى شركة عصر الفضاء للوحات الكهربائية.

حضر حفل التكريم، الذي تم تنظيمه عبر تقنية الاتصال المرئي من مقر الغرفة، محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي، وموزة الناصري الرئيس التنفيذي بالإنابة لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وعبدالله غرير القبيسي وهلال محمد الهاملي، نائبا مدير عام الغرفة.

وشهدت الدورة الأولى لجائزة غرفة أبوظبي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مشاركة 75 مؤسسة من مختلف القطاعات في الدولة، شملت المقاولات والصناعة والتجارة والتجزئة والقطاع الصحي، إضافةً إلى قطاع الرياضة وقطاع التعليم وتقنية المعلومات والخدمات وغيرها.

وخضعت المشاركات للعديد من المراحل التقييمية من قبل فرق التقييم المختصة خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2020، والتي تنوعت ما بين الدراسة المكتبية لوثائق التقديم والزيارات الميدانية الافتراضية، مع اتباع أفضل الممارسات العالمية بهذا الصدد.

كما قامت فرق التقييم بإعداد التقارير اللازمة ورفعها للجنة تحكيم الجائزة التي شكلتها الغرفة من ذوي الخبرة والكفاءة العالمية في مجالات الأعمال والتقييم المؤسسي، لمتابعة سير العملية التقييمية ومراجعة نتائج التقييم لضمان الحيادية والنزاهة والتصديق على النتائج النهائية.

وقال محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي: يسرنا أن نرى اليوم هذا الإقبال من العديد من الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات عموماً، وفي أبوظبي على وجه الخصوص، للمشاركة في النسخة الأولى من الجائزة، وهو ما يعكس فاعلية رسالتنا الطموحة التي نتبناها في غرفة أبوظبي الرامية إلى بناء قطاع خاص مُبتكر قادرٍ على مواكبة المستقبل، وبالشكل الذي يحقق الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي.

وأضاف المهيري: لا شك أن قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة والناشئة يعد قاطرة النمو الاقتصادي في دولة الإمارات، وانسجاماً مع ذلك، فقد عكفت غرفة أبوظبي باعتبارها جزءاً أصيلاً من المنظومة الاقتصادية الوطنية على تبني عدد من المبادرات النوعية، لاسيما جائزة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لنشر وتشجيع ثقافة الابتكار والإبداع والتطوير في ريادة الأعمال.

وتابع: إن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات حرصت على توظيف كافة الإمكانات والقدرات الاقتصادية وفق رؤية استشرافية حكيمة تضمن مسيرة البناء والإنجازات، وهو الأمر الذي تستمد منه الغرفة إلهامها في كل ما تطلقه من مبادرات للارتقاء بالقطاع الخاص. وأعرب المهيري عن شكره‏‭ ‬للشركاء ‬الاستراتيجيين ‬للنسخة ‬الأولى ‬من ‬الجائزة، «‬وزارة ‬الاقتصاد- ‬صندوق ‬خليفة ‬لتطوير ‬المشاريع»‬، ‬فضلاً عن ‬دائرة ‬التنمية ‬الاقتصادية، ‬على ‬دعمهم ‬للترويج ‬للجائزة، ‬ولجميع ‬القائمين ‬على ‬جائزة ‬عرفة ‬أبوظبي ‬للمنشآت ‬الصغيرة ‬والمتوسطة.

ونفّذت غرفة أبوظبي خلال الفترة الماضية 10 ندوات تعريفية ودورات تخصصية حضرها أكثر من 600 مشارك من مختلف القطاعات، حيث تم خلالها تسليط الضوء على معايير الجائزة عبر شرح مكونات نموذج الأعمال وكيفية ترابطها مع بعضها، وصولاً إلى الابتكار في جميع نواحي العمل التجاري، بما يضمن قدرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة أن تحتل موقعها في ميدان الأعمال وتبني استراتيجيتها للمنافسة والاستدامة.