«الاتحاد» و«الإمارات» تنضمان إلى مبادرة الشحن الجوي الإنسانية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «الاتحاد للشحن»، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابعة لمجموعة الاتحاد للطيران، توقيع مذكّرة تفاهم لمدة خمس سنوات مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، لدعم مبادرة الشحن الجوي الإنسانية التابعة للمنظمة. كما وقّعت «الإمارات للشحن» الجوي اتفاقية مع «اليونيسف» لإعطاء الأولوية لنقل لقاحات «كوفيد - 19» والأدوية الأساسية والأجهزة الطبية وغيرها من الإمدادات الحيوية للمساعدة في مكافحة الجائحة.

وبموجب مذكّرة التفاهم، ستدعم الاتحاد للشحن الجهود العالمية لتوزيع لقاحات «كوفيد-19» والأدوية الأساسية والمعدات الطبية، وغيرها من الإمدادات الضرورية للتصدي لانتشار المرض، فضلاً عن إدارة مختلف الاحتياجات اللازمة، وذلك بفضل خبرات طاقمها المتخصص بالاستجابة لتداعيات جائحة «كوفيد - 19».

كما وستركّز «الاتحاد للشحن» جهودها على ضمان وصول برامج التطعيم الدورية التابعة لمنظمة اليونيسيف إلى الأطفال الأكثر حاجة إليها في مختلف أنحاء العالم.

وقال بدر آل علي مدير تجاري أول لشؤون دولة الإمارات والشرق الأوسط وتأجير طائرات الشحن في «الاتحاد للشحن»: «أثبتت الاتحاد للشحن دعمها الراسخ لمبادرة اليونيسيف الإنسانية الواسعة النطاق، لمساعدة الأطفال الأكثر عرضة للخطر حول العالم. وتأتي هذه الشراكة تماشياً مع التزام مجموعة الاتحاد للطيران بتعزيز ودعم صحة سكان العالم وعافيتهم، وتعكس الدور العالمي الذي تلعبه أبوظبي في دعم جهود المساعدات الإنسانية، والتي تسهم في نهاية المطاف في بناء عالم أكثر أمناً وسلامةً لأجيال المستقبل». وأضاف: «ستوظف الاتحاد للشحن خبراتها الواسعة في مجال خدمات نقل الأدوية الآمنة والفعالة، من خلال تقديم خدمة ’فارما لايف‘ (PharmaLife) الخاصة بنقل منتجات الأدوية والرعاية الصحية. ). وتوفر خدمة (فارما لايف) حلاً متكاملاً لسلسلة توريد عمليات ائتلاف الأمل الذي أطلقته أبوظبي، لدعم الجهود العالمية لتوزيع لقاح (كوفيد - 19)».

من جهتها، قالت إتليفا كاديلي، مديرة قسم الإمدادات لدى منظمة «اليونيسف»: «ينطوي توزيع اللقاحات على مسؤولية كبيرة من حيث الدور الذي تلعبه سلسلة التوريد في إنقاذ حياة الكثير من الأشخاص، إلى جانب العديد من التحديات والتعقيدات من حيث أعداد الجرعات الضخمة الواجب نقلها، إضافة إلى متطلبات سلسلة التبريد والنطاق الواسع لعمليات التسليم، وتنوع مسارات النقل.