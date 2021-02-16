1.047 مليار درهم قيمة الصفقات في سوق أبوظبي

أبوظبي (وام)

قفزت قيمة الصفقات المبرمة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 1.047 مليار درهم، خلال جلسة أمس وسط ارتفاع وتيرة التداولات على شريحة من أسهم شركات العقار والبنوك، ما يعكس استمرار عمليات التجميع من قبل المحافظ المحلية والأجنبية على هذه الأسهم.

ونجح المؤشر العام للسوق في ختام التعاملات بالإغلاق على المربع الأخضر بالغا 5663 نقطة، بزيادة نسبتها 0.27% مقارنة بالجلسة السابقة.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة في سوق العاصمة 188 مليون سهم نفذت من خلال 3249 صفقة، وذلك وفقاً للأرقام الصادرة عن السوق بعد نهاية الجلسة.

وقاد سهم بنك أبوظبي الأول المرتفع إلى مستوى 14.95 درهم النشاط في السوق وسط استمرار التداولات المكثفة عليه، والتي بلغت قيمتها نحو 271 مليون درهم. وشملت قائمة الأسهم الرابحة في السوق سهم رأس الخيمة العقارية المرتفع إلى 57 فلساً، إضافة إلى سهم إشراق 30 فلساً، ومنازل 36 فلساً.